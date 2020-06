Aumento de contagios de Covid no frenaría reapertura económica en NL

Por segundo día consecutivo Nuevo León rompió récord en la cifra de nuevos casos de Covid-19, al sumar 249 contagios, para un total de cinco mil 648 pacientes de la enfermedad, desde el inició la pandemia en la entidad, el pasado once de marzo.

Asimismo, informó la subdirectora del Hospital Metropolitano, Amalia Becerra Aquino, en el reporte diario de este miércoles, se contabilizaron nueve defunciones más, para un total de 219. Entre las víctimas está un médico de 68 años de edad quien, afirmó, fue compañero y amigo suyo, y estuvo internado durante un mes.

Asimismo, dijo Becerra Aquino, hay 338 personas hospitalizadas de las cuales cien están en situación crítica, aunque no todos están intubados. Esto es un indicador de que cada vez se complica más la salud de quienes contraen el virus SARS-CoV-2, pues de un cuatro o cinco por ciento de los que, al principio de la pandemia, eran hospitalizados, ya un 22 por ciento ha requerido tratamiento hospitalario.

No obstante que durante el presente mes se disparó la cifra de pacientes que dieron positivo a la enfermedad viral, con 83, 98 y 106 casos los días uno, dos y tres de junio, hasta llegar a 212, 224 y 249 los días 15, 16 y 17, Becerra Aquino, expresó que estos datos tal vez no obliguen a frenar las actividades que se reactivaron a partir de este mes, sino a retrasar la reapertura de más establecimientos.

La funcionaria estatal reiteró su llamado para que la gente asintomática no acuda a realizarse pruebas para detectar el virus SARS-CoV-2, porque con ello provocan que se retrase el tiempo para entregar los resultados.

Comentó que hasta hoy se han realizado 53 mil 189 pruebas y están pendientes de resultado entre dos mil 200 y dos mil 500, pero diariamente se forman grandes filas en los drive thru, situación que ha obligado al sector salud del estado a realizar ajustes para que se puedan entregar los resultados que confirmen o descarten la enfermedad en un término de tres cinco días.