Aun con detención de "El Marro", no bajan homicidios en Guanajuato

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que a pesar de la detención de José Antonio Yépez Ortiz, "El Marro"", líder del cártel de Santa Rosa de Lima, los homicidios en Guanajuato no se han podido reducir porque, aseguró, "hay reacomodos".

E conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal aseguró que no se necesitan realizar "actos espectaculares" porque esto no resuelve nada, sino se deben de atender las causas que originan la violencia.

"Estamos haciendo nuestro trabajo y no necesitamos estos actos espectaculares de que ya se detuvo a una gran personalidad de la delincuencia, y difusión y todo, porque eso tampoco eso resuelve nada, además de que no es serio, tampoco resuelve nada.

"Lo estamos viendo en el caso de Guanajuato, se detuvo al jefe de la banda y todavía no podemos reducir el número de homicidios -que es lo que nos importa más que nada- porque se dan reacomodos y sigue habiendo homicidios, menos, pero ahí está el problema. Entonces, tenemos que atender las cusas, porque si no se detiene a uno e inmediatamente es reemplazado por otro. Hay que atender las causas que originan la violencia".

En Palacio Nacional, el mandatario señaló que se tiene que seguir investigando y detener a los responsables, "a los jefes, pero lo más importante de todo es que haya condiciones sociales para que se pueden reproducir estas bandas delictivas, en eso estamos trabajando".