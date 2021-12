Aun con ómicron, saturan el AICM

Ciudad de México.- Pese a que las autoridades sanitarias no descartan la llegada de una cuarta ola por Covid-19, y mientras otras naciones han cancelado vuelos como medida de prevención ante la variante ómicon, miles de capitalinos se congregan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para hacer un viaje que los lleve a celebrar el fin de año fuera de la capital.

En solitario, con amigos o en familia, varios de los viajeros que llegaron a la Terminal 1 del Aeropuerto Benito Juárez coincidieron en que ya les hacía falta salir del encierro, luego de que el año pasado tuvieron que despedir 2020 en casa.

"Ya tengo las dos [vacunas] y la de refuerzo, el año pasado no tuvimos la oportunidad de salir por lo mismo del Covid (...) me voy a Los Cabos con mi hijo porque ahorita, como ya estoy vacunado, me siento más seguro", explicó Jaime Barranco, mientras documentaba su equipaje.

Por su parte Marcelina Hernández, quien esperaba en compañía de su familia para abordar su vuelo hacia Tijuana, comentó que sacaría a sus hijos de la casa porque el año pasado por la epidemia no lo pudo realizar, "el Covid ya no se va, ya se quedó (...) tengo las dos [dosis] de Sinovac, hay que salir un rato porque ya es mucho tiempo de estar encerrados", relató.