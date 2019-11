"Aún falta una 'zarandeada' por austeridad", advierte AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que seguirá "poniendo orden" en las dependencias federales sobre el tema de austeridad, y que aún falta una "zarandeada" para ver quién sí la está ejerciendo y de qué manera.

El mandatario relató que hubo directores adjuntos que despidieron a personal de base o les retiraron algunos beneficios bajo el argumento de que esa fue la instrucción en el tema de austeridad, lo que dijo que no fue así.

"Todo eso tiene que irse resolviendo, falta todavía dar orden, dar otra sacudida, otra zarandeada, otra 'zamarreada a la mata'. Va a haber todavía ajustes en ese sentido, revisar la Ley de Austeridad, si se está aplicando, quien la aplica y quien no", dijo.

Afirmó también que la estructura burocrática del gobierno se convirtió en un "toro viejo, reumático y mañoso" al que le ha costado cucho trabajo mover, tras más de 30 años de régimen neoliberal.

"No debe de haber asesores y hay asesores, que quieren encubrirse, ahora ya no son asesores, son consultores expertos. Toda esa simulación se acaba y es una revisión constante", dijo.