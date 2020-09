Aún hay pendientes para la transformación: Segob

La unidad entre pueblo y gobierno es lo que hará posible superar el enorme reto que la pandemia ha impuesto al país, así como ensanchar la senda del progreso y el bienestar para todos, consideró la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Al entregar el 2o. Informe de Gobierno del Ejecutivo federal, Sánchez Cordero destacó que a casi dos años de gestión, aún hay asuntos pendientes para terminar de sentar las bases de la transformación de la vida pública del país: "No obstante, el avance ha sido significativo", afirmó.

La funcionaria acudió a la Cámara de Diputados para entregar el 2o. Informe de Gobierno. Flanqueada por los presidentes del Senado, Óscar Eduardo Ramírez, y de la Cámara Baja, Laura Rojas, emitió un mensaje antes de hacer la entrega oficial.

"Les informo que el Titular del Ejecutivo federal no hará uso de su facultad para presentar alguna iniciativa preferente en este periodo de sesiones", comunicó.

En un recuento de lo que ocurrió entre septiembre de 2019 y febrero pasado, Sánchez Cordero destacó que el país avanzó con paso firme gracias al esfuerzo de la sociedad y a las acciones que el gobierno emprendió para impulsar el bienestar de la población, atender las causas estructurales que generan la violencia y la delincuencia, así como combatir y erradicar la corrupción.

Presumió que las metas económicas y de bienestar social tenían condiciones favorables para 2020, pero la aparición de la pandemia de Covid-19 se extendió por el mundo y hubo que aplicar medidas extraordinarias e inéditas de salubridad para proteger a las personas del riesgo de contagio y fallecimientos.

"Por primera vez en la historia de la humanidad, buena parte de la actividad económica mundial se detuvo para evitar el contagio del virus", indicó.

Aunque la pandemia parece haber sido contenida en la mayoría de los países, destacó que aún no es posible cantar victoria, ya que los riesgos de repuntes y rebrotes siguen presentándose.

"La carrera contra el tiempo es por contar con la vacuna que permita contener al virus y hacer frente a esta pandemia lo más pronto posible", subrayó.

Resaltó que desde la declaratoria de emergencia sanitaria, los gobiernos federal y de las 32 entidades han coordinado esfuerzos para proteger y atender a la población, lo que ha evitado el riesgo de colapso del sistema nacional de salud.

Aseguró que el gobierno se preparó para que la reapertura de las actividades económicas, sociales y educativas se realicen de manera segura y ordenada.

"El riesgo no ha terminado, la pandemia sigue presente y debemos estar alertas para evitar repuntes que causen mayores daños a las personas y a la sociedad. Proteger y garantizar el derecho a la salud de todas las y los mexicanos ha sido y seguirá siendo la prioridad del gobierno de la República", advirtió.

La secretaria hizo referencia que a la par del inicio del tercer año de la 64 Legislatura, también arranca el proceso electoral más grande de la historia del país: "En el gobierno de México, en particular desde la Secretaría de Gobernación, seremos respetuosos de la ley y de las autoridades electorales", prometió.

"El inicio del tercer año legislativo nos exige el mayor compromiso con la democracia. En cualquier asunto estamos obligados a honrar el espíritu del proyecto transformador expresado por el voto en 2018, y que se hace patente en la pluralidad de la integración de las dos Cámaras del H. Congreso de la Unión", puntualizó.