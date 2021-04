"Aún hay rezagos en seguridad social"

A pesar de los cambios que han representado las reformas al sistema de pensiones y para regular el outsourcing, aún hay modificaciones pendientes para combatir el rezago en seguridad social que existe en el país, coincidieron legisladores y funcionarios del gobierno federal en la inauguración de la Semana de la Seguridad Social 2021, en el Senado.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, quien inauguró el evento, comentó que la reforma al sistema de pensiones de 1997 no cumplió las expectativas y generó un problema severo, pues los pensionados se retiran con apenas 20% o 30% de los ingresos que generaron durante su vida laboral.

La reciente reforma de pensiones que aprobó el Congreso intenta atenuar dicho problema, pero no lo resuelve de fondo.

"Aún no está resuelto, es apenas el inicio, porque cada gobierno venía pateando el bote y no resolvían este asunto. Es ahora donde se ha enfrentado con una serie de medidas y reformas que intentan atenuar, pero no resuelve de fondo el problema de las pensiones", apuntó.

El coordinador de la bancada de Morena en el Senado consideró que las posibles soluciones se tienen que profundizar en los próximos años.

La presidenta de la Comisión de Seguridad Social senatorial, Gricelda Valencia de la Mora, dijo que con la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, se ha hecho necesario rescatar el enfoque humanista de la seguridad social, que coloque en el centro a los ciudadanos, como personas con necesidades básicas que satisfacer.

Destacó los cambios legislativos que se han aprobado en los últimos meses en materia de pensiones y outsourcing; sin embargo, dijo que se tiene que avanzar hacia reformas que amplíen la cobertura de la seguridad social para beneficiar a los grupos más vulnerables.

Señaló que hay cambios pendientes para abatir rezagos: el cálculo de pensiones y jubilaciones con base al salario mínimo, la incorporación de los jornaleros y trabajadores agrícolas al régimen obligatorio del Seguro Social y la regulación del sistema nacional de cuidados, además de unificar los sistemas de protección social.

Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dijo que la incorporación de los trabajadores independientes a la seguridad social es uno de los grandes retos que se enfrentan en México en materia laboral, lo que se traduce en 12.1 millones de personas, cerca de 23% de la población ocupada.

Ante este escenario, recordó que el IMSS aprobó las reglas de una prueba piloto de incorporación de este sector; el objetivo es que está prueba piloto se convierta en una reforma de ley que incluya a quienes ejercen alguna actividad productiva.

Otro elemento que también se debe discutir en el nuevo modelo de la Ley de Pensiones son los traspasos de una Afore a otra. "Pues esta actividad genera un grave problema económico, donde no gana el trabajador, sino los comisionistas o intermediarios. Se les paga a ellos, pero están fuera de toda norma", advirtió.

Félix Federico Palma Valdés, subprocurador Fiscal de Amparos de Hacienda, enfatizó la necesidad de integrar a más personas al sector formal, pues en 2019 sólo cuatro de cada 10 mexicanos en edad de trabajar se encontraban inscritos a una instancia de seguridad social.