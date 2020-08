Aún investigan supuesto caso de reinfección de Covid-19 en el IMSS

Víctor Hugo Borja Aburto, director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aseguró que aún no se puede descartar un caso de posible reinfección de Covid-19 en el Seguro Social, pero tampoco se puede confirmar debido a que la paciente (una doctora) no se sometió a las pruebas de PCR requeridas; por el momento, dijo, se considera una infección crónica; es decir, una positividad de coronavirus prolongada.

"La doctora no ha tenido síntomas, solo presentó un cuadro clínico de la enfermedad que inició el 31 de marzo, luego fue asintomática. Es factible que sea una infección crónica, o lo que es igual a una positividad prolongada, por lo que continuamos en proceso de investigación", dijo.

Borja Aburto detalló que la paciente reportó síntomas a fines de marzo, se le tomó una muestra serológica que demostró que tenía anticuerpos del virus, por lo que se dio por hecho que tuvo Covid-19, días después se hizo una prueba PCR que dio negativa; sin embargo, el 22 de mayo, luego de tener exposición a una persona con el nuevo coronavirus, se hizo otra prueba PCR que dio positiva. Para el 10 de junio, la doctora del IMSS se aplicó otra prueba que de nuevo dio positiva.

"La paciente reportó que tuvo síntomas en marzo, se le tomó una prueba serológica y tuvo anticuerpos, se asumió que tuvo la infección, dos días después se sometió a una PCR que dio negativa.

"El 22 de mayo se hizo otra prueba porque estuvo en contacto con un caso positivo, la prueba indicó que tenía el virus, el 10 de junio se le tomó una segunda muestra que resultó positiva, de tal manera que de la primera prueba en marzo, pasaron 52 días, es probable que sea una infección crónica, que es cuando los pacientes pueden no negativizarse", señaló.

El director de Prestaciones Médicas del IMSS mencionó que no se puede saber si es un caso de reinfección debido a que la primera prueba que se le aplicó a la doctora fue serológica y no PCR.

"En este caso no tuvimos prueba de PCR en la primer cuadro clínico, estamos buscando si podemos recuperar las pruebas serológicas y el material genético para secuenciarlo. No lo damos como un caso de reinfección porque no se han podido demostrar las tres situaciones, o las pruebas PCR en distintos tiempos, la primera que compruebe que tuvo Covid, la segunda que indique un negativo y la tercera que sería de la reinfección", refirió.