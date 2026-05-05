Aún más resultados exige EU a México

Ciudad de México.- La Casa Blanca dio a conocer este lunes su Estrategia Nacional Antidrogas 2026, en la que exige a México mejores resultados en tres ámbitos: la incautación de precursores, la reducción de la producción y en la lucha contra los cárteles.

"Daremos prioridad a las líneas de actuación que impulsen a China a detener el flujo de precursores químicos utilizados para la fabricación ilícita de drogas sintéticas; a Canadá a intensificar el intercambio de inteligencia procesable para actuar contra las operaciones de las organizaciones criminales transnacionales; a que Colombia reduzca el cultivo de coca y desarticule las redes criminales que prosperan gracias a la producción de cocaína; a India a adoptar nuevas medidas para regular sus industrias farmacéutica y química, de modo que no sustituya a China como la principal fuente de sustancias químicas para la producción o fabricación de drogas ilícitas", señala la Estrategia.

En el caso de México, es que eleve la incautación de los precursores, reduzca la producción y "elimine la capacidad de los cárteles para amenazar el territorio, la seguridad y la protección de Estados Unidos a través de sus estructuras de mando y control extraterritoriales".

Bajo esta nueva estrategia, se endurecerán las sanciones económicas a las entidades comerciales que faciliten la producción y el tráfico ilícito de drogas.

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"El gobierno de Estados Unidos impondrá sanciones económicas significativas a cualquier entidad comercial, ya sea extranjera o nacional, que no proteja su cadena de suministro contra la explotación por parte de las organizaciones criminales transnacionales", señala el documento.

La estrategia apunta a combatir la producción de drogas en el extranjero "desde su origen". Para México, eso significa "apoyar esfuerzos para... desmantelar los laboratorios clandestinos que producen drogas sintéticas como el fentanilo y la metanfetamina... Un componente fundamental de este esfuerzo es apoyar a nuestros socios extranjeros en su lucha contra el equipo esencial para la fabricación de drogas que permite estas operaciones en sus países, desde el equipo de los laboratorios de procesamiento de cocaína hasta las prensas de pastillas y los moldes utilizados por los cárteles para producir los letales comprimidos de fentanilo".

Como parte de la estrategia, el gobierno de Estados Unidos anunció una "campaña mundial contra las amenazas de la delincuencia transnacional y el terrorismo extranjero", en la que subraya que quienes se involucren en tráfico de drogas serán perseguidos también como terroristas, tras la declaración de diversos cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés).