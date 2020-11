Aún no está definido el candidato de Morena a gubernatura de Nuevo León: Mario Delgado

Ante el rechazo de militantes de que se postule a la alcaldesa expriista de Escobedo, Clara Luz Flores por la gubernatura de Nuevo León, y que vayan en alianza con el PT, PVEM y Nueva Alianza, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, afirmó que todavía no está definido el candidato o candidata a la gubernatura de Nuevo León, y asentó que será la gente la que en encuesta que se realizará en próximos días para definir la postulación, la que determine si un aspirante se ajusta o no a los principios del instituto político.

Después que, debido a las manifestaciones de protesta, se tuvo que suspender una reunión informativa con consejeros y líderes locales de Morena, Delgado Carrillo acusó en rueda de prensa al gobierno de Jaime Rodríguez Calderón de mandar operadores para reventar el encuentro que se iba a realizar en el salón de un hotel del centro de Monterrey, lo cual orilló a que sostuviera el diálogo mediante plataformas digitales, y retrasara casi dos horas la atención a los medios.

Expresó que los incidentes mostraron que los conservadores tienen miedo de que nos organicemos, que saquemos a esos grupos de poder que siempre han gobernado Nuevo León con base a la corrupción y acuerdos de complicidad para saquear al estado; porque Morena va a ganar la gubernatura, para que se terminen los gobiernos de corrupción y que se aprieten el cinturón antes de voltear a la federación para exigir más recursos, y que hagan equipo con el presidente para multiplicar la inversión y los programas sociales.

Sin embargo, al indicarle que en el grupo de inconformes estaba la presidenta estatal en funciones de Morena, Bertha Puga y la diputada local Celia Alonso, señaló Delgado que esto no es un signo de fracturas, sino de que en el partido hay pluralidad de opiniones y esto les da fortaleza, no obstante, también expresó que quienes no permitieron el diálogo le hacen el juego a la derecha porque están desprestigiando al partido.

Manifestantes de Morena, acusaron a un regidor de Escobedo, de nombre Cuauhtémoc Sánchez, de confrontarlos por rechazar la posible postulación de Flores Carrales. La situación no llegó más allá de gritos y empujones.

En la rueda de prensa, una mujer que se identificó como Angélica Barraza, y quien afirmó ser consejera estatal y candidata a diputada por el distrito octavo local en 2015, interrumpió repetidamente a Delgado, para expresarle su inconformidad por la coalición con PT-PVEM y Nueva Alianza, además de rechazar Flores Carrales.

El gobierno estatal mediante un comunicado, se deslindó de cualquier intervención en las protestas y afirmó que siempre ha sido respetuoso de los procesos internos de todos los partidos, a los cuales instó a realizar sus actividades internas y "en un ambiente de civilidad, armonía y diálogo".

Delgado explicó que van en alianza porque será una elección competida y es necesario ganar para impulsar el proyecto de la Cuarta Transformación, con un gobierno donde se respeten los principios de Morena, por lo cual el partido va a poner el candidato o candidata, mediante los métodos de consenso o encuesta. "Aquí la gente manda, nadie tiene privilegios", señaló.

Recalcó que todavía nada está definido, pues apenas van a emitir la convocatoria para invitar a quienes quieran participar, pero reiteró, no se trata de ganar por ganar, sino de impulsar la transformación de México, y quien resulte abanderado o abanderada "tendrá que hacer el juramento de no robar, no mentir y no traicionar a México", además de apoyar de manera indeclinable el proyecto de la 4T de erradicar la corrupción.

Puntualizó que quieren ganar Nuevo León, porque aquí vive uno de los grupos empresariales más fuertes del país, y el estado es un motor económico del país.

"Queremos demostrar que podemos hacer equipo con los empresarios, que podemos tener una alianza –con ellos- desde el gobierno de la República para traer más desarrollo que favorezca también a los que no lo han visto pasar por sus hogares".

El líder morenista dijo, "queremos demostrar que se puede establecer un nuevo modelo económico que sea muy benéfico para los empresarios, pero también para el resto de la población", y precisó, "no es una idea de confrontación, sino de hacer equipo con los empresarios en favor del desarrollo incluyente y de todo el pueblo".

Se cuestionó a Delgado sobre la posibilidad de que, en 2021, declinen algunos candidatos opositores para potenciar el triunfo de uno de ellos contra Morena, tal como ocurrió en la recta final de la campaña de 2015 cuando los abanderados de MC y PES declinaran a favor de Jaime Rodríguez, ya que esta ocasión empujaron por un candidato único entre PAN y PRI, grandes empresarios y los líderes nacionales de ambos partidos, pero no fue posible por el rechazo de aspirantes locales.

Expresó al respecto, es una posibilidad de que declinen y le levanten el brazo al que vean que tiene más oportunidad de ganar, "si ya demostraron que son tan grandes sus intereses que fueron incapaces de ponerse de acuerdo, ellos son como piratas en la política, cuando no reparten bien el botín entonces hay motín".

Nosotros sí nos pusimos de acuerdo con partidos que se comprometieron a impulsar la Cuarta Transformación, lo que nos une en esta alianza es cambiar el gobierno y la realidad de Nuevo León, si como ellos lo que se pelea son intereses, pues terminan reventándose entre ellos, dijo Delgado.

Concluyó, "no me preocupa que más adelante pudieran agruparse de una forma u otra, lo bueno es que ya se animaron a quitarse la máscara, Andrés Manuel López Obrador siempre dijo que eran lo mismo y ellos decían que eran diferentes; pero para este proceso, están demostrando que son lo mismo, porque los une la corrupción. La gente de Nuevo León tiene que decidir entre el pasado y las prácticas de corrupción o seguir impulsando el proyecto de la transformación".