Aún no hay solicitud en Cofepris para la vacuna rusa Sputnik V: López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, rechazó que estuviera obstaculizando la llegada de la vacuna rusa contra el Covid-19, Sputnik V, y aseguró que el gobierno de México realiza todos los esfuerzos para tener acceso lo más pronto posible a una vacuna.

"Una mentira, un absurdo, que yo obstaculice la vacuna rusa. Esto es parte de la infodemia. No tengo prejuicio en contra de vacuna alguna", aseguró durante la conferencia vespertina en la que autoridades sanitarias informaron que la cifra de decesos a causa del Sars-Cov2 de este lunes 14 de septiembre asciende a 71 mil 821, sumando 228 fallecimientos al conteo anterior.

López-Gatell agregó que, "sencillamente, la vacuna rusa no ha sido sometida a consideración de Cofepris. No hay expediente alguno de solicitud de registro sanitario en Cofepris. Cuando este registro se dé, será solamente si se cumplen tres condiciones: calidad, seguridad y eficacia en los medicamentos".

México firma acuerdo con Rusia para suministro de vacunas. El pasado 9 de septiembre Rusia y México firmaron un acuerdo para garantizar el suministro de 32 millones de vacunas contra Covid-19, Sputnik V, las cuales se comenzarían a distribuir durante noviembre de 2020, a reserva de "la aprobación por parte de las autoridades reguladoras gubernamentales mexicanas", según lo comunicó el Fondo Ruso de Inversión Directa, informó la agencia de noticias estatal, Sputnik.

Lo anterior se concretó apenas la semana pasada, cuando mediante una nota de prensa difundida por la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, se supo de la disposición de las autoridades rusas en compartir los resultados de las fases experimentales uno y dos que, de autorizarse la eventual fase tres, México podría colaborar con la aplicación de la vacuna a entre 500 y mil voluntarios.

Sobre el convenio con autoridades de Rusia con el laboratorio mexicano Landsteiner Scientific, en la conferencia del 10 de septiembre el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que los 32 millones de vacunas que se prevé lleguen al país, no serán para México, sino para la empresa farmacéutica que las adquirirá.

"Se dijo que México recibirá 32 millones de vacunas, no es México, es una compañía mexicana que estableció un convenio preliminar con el gobierno ruso para ser la compañía potencial que distribuya la vacuna, no es un acuerdo intergubernamental, el gobierno hace todas las facilidades para tener acceso a la vacuna que sea segura, de calidad y eficaz, no adelantemos vísperas, cualquier vacuna que se use en México tiene que haber demostrado ser segura, con calidad y eficaz".

Ante la posible llegada de las dosis de vacuna en noviembre a México, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que en ese mes se anunciará el inicio de la vacunación en México, contra el Covid-19.

"Ya en noviembre podemos decir qué día empezamos a vacunar (...) eso va a pasar, sin duda", aseguró.

El optimismo del canciller mexicano parte de que hay diversos proyectos de vacuna que se encuentran en fase 3 y en noviembre próximo, se podrían tener los primeros resultados en beneficio ya de las personas.

Una vez que se entreguen resultados de fase 3 de distintas vacunas, comentó, será la Secretaría de Salud la que evalúe y decida su aplicación en México.