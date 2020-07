"Aún no puedo dar por muerto a mi hijo", dice padre de uno de los 43

Clemente Rodríguez, padre de Christian Rodríguez Telumbre, uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, lo dice con firmeza: la esperanza de que su hijo esté vivo está intacta como hace casi seis años.

"Yo no tengo los restos, hay dos gramos de fragmentos de hueso del pie derecho, yo voy a seguir así: mi hijo está vivo. Mucha gente nos dice que mi hijo ya está muerto, porque ya encontraron los restos, pero no hay cuerpo, sólo un fragmento", comenta el hombre sin vacilar.

El domingo 2 de julio don Clemente trabajaba echando un piso en la casa de su hija mayor, cuando recibió una llamada del director del Centro de Defensa de los Derechos Humanos José Agustín Pro, Santiago Aguirre. Le pidió una reunión para ese mismo día. Don Clemente aceptó pero de inmediato presintió que no eran buenas noticias.

Ya en su casa, el defensor le explicó que el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, y el titular de la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), Omar Gómez Trejo, querían hablar con ellos. "Luego me imaginé que era una mala noticia, nunca nos visitan, nunca nos vienen a ver; dije: 'Aquí hay gato encerrado'", recuerda don Clemente sentado en la sala.

Encinas y Gómez fueron directos, sin rodeos, le informaron que los análisis de genética de la Universidad Innsbruck que había identificado fragmentos óseos hallados en la Barranca de la Carnicería, en Cocula, coincidían con los de su hijo. "La verdad sí nos pegó, no esperábamos una noticia tan directa", dice el padre del joven desaparecido.

"Pero sacando nuestras propias conclusiones: una persona vive si le cortan las extremidades, puede vivir arrastrándose. Mientras a nosotros no nos presenten el cuerpo y más resultados de la investigación no podemos dar por muerto a mi hijo, a lo mejor nos vemos mal, pero una persona puede vivir sin un pie. Nosotros nos vamos a mantener hasta las últimas consecuencias".

Don Clemente es claro: no intenta desacreditar las investigaciones ni al Equipo Argentino de Antropología Forense, que confirmó la identificación, pero el señor necesita más elementos.

Ni su lástima ni su pésame. Tras la identificación de los fragmentos óseos de Christian, el caso Ayotzinapa se relanzó, también se reanudaron las reuniones mensuales con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos.

En la última reunión, don Clemente y su esposa, doña Luz María, sostuvieron una reunión privada con el Presidente. "Yo se lo dije tal cual: 'Si yo vengo a esta reunión no es por lástima ni por un pésame; si no hay cuerpo y no hay restos no puede haber pésame'. Habrá pésame hasta que haya justicia", recuerda y añade que López Obrador se volvió a comprometer a que habrá justicia y que se castigará a quien se deba castigar.

¿Ustedes le creen al gobierno?

—Pues de un 100% se puede decir que 70%. Nosotros le dijimos que la confianza se debe ganar con resultados, con avance. Pero sí es muy diferente, con Peña Nieto nos acercábamos y nos cerraban las puertas. Con este gobierno hay más voluntad, nos abren la puerta, pero eso no quiere decir que se le da toda la confianza, porque la confianza se construye.

¿Le han dicho al Presidente que quieren que se investigue al Ejército por la desaparición de sus hijos?

—Con el Ejército, la verdad, como que no se han enfocado directamente a investigarlo. Con el anterior gobierno, luego, luego dijo [Salvador] Cienfuegos que a sus soldaditos no los podían tocar. Nosotros le decíamos a Peña Nieto: '¿Cómo es posible que los militares tengan más poder que usted, que es la cabeza del gobierno?'. Y lo mismo le dijimos ahora al Presidente: 'Usted tiene el poder'.

Pero como dice él: 'Hay otros intereses políticos que no los han dejado', como el Poder Judicial, donde hay jueces que no los dejan avanzar. Como el caso de "El Mochomo", que lo liberaron, pero lo bueno es que ya lo esperaban afuera de nuevo.

Cuando le dieron la noticia de la identificación del fragmento de hueso de Christian, don Clemente pensó que él y su familia se derrumbarían: "Pensamos que nos íbamos a doblegar, pero no, estamos más fuertes y decididos a ir por todo. Esperamos que este mes ya haya detenciones, porque eso fue lo que nos dijeron".

Y agrega: "Yo les dije directamente: 'Mi corazón va a estar tranquilo hasta que paguen los culpables. Que [el exgobernador de Guerrero, Ángel] Aguirre, Tomás Zerón, estén en la cárcel'". Mientras eso ocurre, don Clemente y su esposa buscan sobrevivir. Él vende artesanías de Chilapa, y también cubrebocas con diseños artesanales. La señora Luz María vende tortillas hechas a mano.

El 9 de agosto es el cumpleaños 26 de Christian. Antes de que desapareciera lo festejaban entregando árboles en el centro de la ciudad donde se celebra, también el mismo día, el natalicio del héroe de la Independencia, Vicente Guerrero.

Los últimos años, don Clemente siguió haciéndolo, pero esta vez no será posible, no habrá celebración en la ciudad por la pandemia. Don Clemente Rodríguez, padre de Christian Rodríguez Telumbre, uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, lo dice con firmeza: "No voy a aceptar el pésame de ninguno, porque no tengo el cuerpo de mi hijo. Mi hijo puede estar vivo, porque una persona puede vivir sin un pie", afirma en su casa en Tixtla, Guerrero.

