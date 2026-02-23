logo pulso
Aún no se busca a Pablo

El joven desapareció hace un mes en Concordia, Sinaloa

Por El Universal

Febrero 23, 2026 03:00 a.m.
A
Aún no se busca a Pablo

Tlaxiaco, Oax.- A un mes de la desaparición de Pablo Osorio Sánchez, del pueblo Ñuu Savi en Oaxaca, ocurrida en el municipio de Concordia, Sinaloa, autoridades aún no inician la búsqueda del joven que trabajaba para sostener a su familia de bajos recursos.

Ha sido un mes de angustia, revictimización, de incertidumbre, gastos económicos, cansancio por los traslados de un lugar a otro, entre reuniones con las autoridades del gobierno municipal, del estado de Oaxaca e instituciones de justicia mexicana para localizar al joven, sin que haya claridad de por dónde iniciar con la búsqueda.

Pablo, quien se graduó como ingeniero civil, fue visto por última vez la mañana del viernes 23 de enero, junto a otra docena de empleados de la minera canadiense Vizsla Silver, en el municipio de Concordia, Sinaloa.

De acuerdo con la familia, Pablo estaba esperando el camión con rumbo a su trabajo, sobre la carretera El Salto–Villa Unión, a unas cuadras de La Clementina, un fraccionamiento del municipio de Concordia, donde se encontraba el campamento de los 10 mineros desaparecidos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Pablo no estaba con el grupo porque rentaba aparte, la empresa CICAR. S.A de C.V., quien lo había enviado a trabajar en aquel lugar, no le estaba pagando la renta; él junto con otros compañeros rentaban por fuera de La Clementina.

"Ha sido difícil y complejo la integración de la carpeta de investigación en el caso de Pablo porque no estaba con el grupo de los 10 mineros, pero principalmente porque las autoridades han sido omisas al caso", señala Yetzy Santiago Lorenzo, una de las abogadas que acompaña a la familia.

El 23 de enero, a la par de la desaparición de los 10 mineros que laboraban para Vizsla Silver, también desaparecieron otros cuatro, entre ellos Pablo. Sin embargo, de ellos nada se sabe, las familias han preferido no denunciar y callar por las amenazas del crimen organizado.

