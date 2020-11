Aún no se define si la Basílica abrirá el 12 de diciembre: Sheinbaum

Aunque la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) informó que la Basílica de Guadalupe sí abrirá el 11 y 12 de diciembre, pero tendrá un acceso controlado, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, comentó que todavía no se define, pues siguen en reuniones con las autoridades eclesiásticas.

"Todavía no hay la certeza de que va a estar abierto. Es algo que se ha estado trabajando en diversas reuniones con el secretario de Gobierno, hoy es justamente una reunión", dijo.

Explicó que la idea es evitar que llegue la gente a la Basílica de Guadalupe este año, y que pueda conmemorar y rezar a la Virgen en sus casas.

"Todavía no está totalmente establecido, por eso vamos a tener una reunión hoy. Esperamos que la próxima semana podemos dar una comunicación conjunta", sostuvo Sheinbaum Pardo.