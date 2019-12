"¿Aún piensa demandarme?", pregunta abogado de "El Chapo" a EPN

Tras la detención del exsecretario mexicano de Seguridad, Genaro García Luna, el lunes, en Dallas, Jeffrey Lichtman, abogado de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", envió hoy un mensaje al expresidente Enrique Peña Nieto, vía Twitter: "¿Aún piensa demandarme por difamación?" Lichtman, quien no es un tuitero frecuente, posteó: "¿Me demandará todavía @EPN por difamación, como amenazó hace un año? ¿O contratarán él y @FelipeCalderon a un tipo diferente de abogado que los represente?".

García Luna está acusado en Estados Unidos de conspiración para narcotráfico y falsedad de declaración. De acuerdo con las autoridades, recibió sobornos millonarios del cártel de Sinaloa a cambio de protección e información. Algunas de estas acusaciones salieron a relucir durante el juicio de "El Chapo", en el que testigos afirmaron haberle pagado esa cantidad.

Pero no fue el único implicado. En sus alegatos iniciales, en noviembre de 2018, Lichtman aseguró que Peña Nieto había recibido sobornos millonarios del "Chapo", afirmaciones que el entonces vocero de Presidencia, Eduardo Sánchez, calificó de "falsas y difamatorias".

En los mismos alegatos Lichtman acusó a Felipe Calderón de recibir dinero del narco, algo que el antecesor de Peña calificó de afirmaciones "absolutamente falsas y temerarias". Ya en enero de 2019 durante el juicio, el colombiano Alex Cifuentes, uno de los testigos cooperantes de la fiscalía de Estados Unidos y quien trabajó con "El Chapo" entre 2007 y 2013, declaró que Peña Nieto recibió un soborno por 100 millones de dólares de parte del cártel de Sinaloa.

"¿Guzmán pagó un soborno de 100 millones de dólares al presidente Peña Nieto?", preguntó Lichtman en la corte federal de Brooklyn, Nueva York. "Así es", respondió Cifuentes", subrayando que eso fue lo que le dijo "El Chapo".

También señaló que Peña Nieto había solicitado 250 millones de dólares. En declaraciones a las autoridades estadounidenses en 2016, Cifuentes había asegurado que también Calderón recibió sobornos de los hermanos Beltrán Leyva a cambio de protección, pues estaban en guerra declarada con "El Chapo".

Sin embargo durante el juicio el testigo dijo no recordar bien ese incidente. Francisco Guzmán, quien fuera jefe del gabinete de Peña Nieto, fue el encargado de responder a la versión de Cifuentes. "Son falsas, difamatorias y absurdas las declaraciones del narcotraficante colombiano en Nueva York. El gobierno de @EPN fue el que localizó, detuvo y extraditó a Joaquín Guzmán Loera. Desde el inicio de la administración, fue un objetivo prioritario del Gabinete de Seguridad", tuiteó.