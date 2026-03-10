logo pulso
Aureliano Hernández asume auditoría superior en la ASF

Aureliano Hernández asume auditoría superior en la ASF

Aureliano Hernández asume auditoría superior en la ASF

El nuevo auditor tiene formación en economía y políticas públicas, y trayectoria en Veracruz y la ASF.

Por El Universal

Marzo 10, 2026 05:55 p.m.
Aureliano Hernández asume auditoría superior en la ASF

Aureliano Hernández Palacios Cardel, economista y maestro en Políticas Públicas, fue designado como próximo auditor superior de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para el periodo 2026-2034.

Designación oficial y votación en Cámara de Diputados

Este martes 10 de marzo de 2026, la Cámara de Diputados eligió a Hernández Palacios Cardel con 472 votos a favor, poniendo fin a la gestión de David Colmenares Páramo, quien concluirá su mandato el 15 de marzo.

Trayectoria y experiencia profesional de Hernández Palacios

Hernández Palacios es licenciado en Economía por la Universidad Cristóbal Colón, Campus Calasanz, en Veracruz, y cuenta con una Maestría en Políticas Públicas obtenida en la Universidad Torcuato Di Tella, en Buenos Aires, Argentina.

Actualmente, se desempeña como auditor especial encargado de vigilar el gasto federalizado dentro de la ASF, cargo que asumió en octubre de 2025. Ingresó a la institución en 2018, donde fue director general de la Auditoría del Gasto Federalizado nivel "D".

Además, tiene experiencia en control interno y fiscalización en el gobierno estatal de Veracruz, y mantiene cercanía con la morenista Rocío Nahle y con el auditor saliente, David Colmenares Páramo.

Contexto político y familiar

En la terna para la titularidad de la ASF participaron también Elizabeth Barba Villafán, contadora pública y abogada, y Luis Miguel Martínez Anzures, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

Hernández Palacios es hijo de Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, secretario de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde enero de 2022, cuando esta era jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Sheinbaum destacó la honestidad y experiencia en seguridad de Hernández Palacios Mirón para la coordinación del gobierno capitalino.

