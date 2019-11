Aurelio Nuño responde a señalamientos de gobierno por "bots"

El ex secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, dijo que su actividad en Twitter se limita a temas personales. De esta forma, rechazó las acusaciones vertidas en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de que orquestó ataques con "bots" en contra de la prensa.

"Ante los señalamientos de esta mañana sobre mi supuesta participación en una campaña de redes sociales, aclaro de manera categórica que carecen de todo sustento. Mi actividad digital hoy en día, como puede ser constatado fácilmente, se limita a temas personales", escribió Nuño en su cuenta de Twitter.

AMLO distrae con 'golpe de Estado' verdaderos problemas: Madero



Es innecesario y temerario que el presidente Andrés Manuel López Obrador hable de un supuesto golpe de Estado, porque esa idea él la gestó, nadie más habló de ello, dijo el senador del PAN, Gustavo Madero Muñoz.

El también presidente de la Comisión de Economía del Senado dijo que parecería que es un distractor para que el Presidente quite atención a otros problemas que tiene el país, como la inseguridad y la falta de crecimiento.

Las declaraciones "temerarias" sobre un supuesto golpe de Estado afectan, "a menos de que sea un distractor estratégicamente diseñado para llevar la discusión mediática a otros lugares que no estén atacando a las partes fundamentales de la falta de crecimiento económico o el aumento a la inseguridad".

Durante la firma del memorándum de entendimiento sobre una Asociación Técnica y Estratégica Consolidada entre el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la Oficina Europea de Patentes, Madero Muñoz dijo que es necesario que AMLO "abandone ya la polarización de los conservadores traidores y liberales heroicos".

Añadió que el Presidente hace reflexiones personales durante la conferencia que no tienen que ver con su cargo de Presidente de la República.

Al referirse a las conferencias dijo: "Tengo la impresión de que las mañaneras ya están dejando de cumplir un propósito y le están generando más exposición, riesgo de error, de generar ruido, de generar incertidumbre, que de ayudar a tener claridad sobre los avances del gobierno".