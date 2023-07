Aureoles le pide a Gálvez y a Creel que soliciten licencia a sus cargos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 6 (EL UNIVERSAL).- El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, pidió a Xóchitl Gálvez y a Santiago Creel que pidan licencia a su cargo para poder contender con piso parejo por la candidatura presidencial.

Al llegar a su registro ante el Comité Organizador del Frente Amplio por México, afirmó que si no lo hacen no se verá bien y no habrá congruencia.

"Desde que se hizo el anuncio yo propuse que todos los que tienen un cargo pidan licencia, porque no se ve bien y no hay congruencia, estamos criticando el uso irresponsable de recursos públicos del lado oficial y se verá muy mal que hagamos lo mismo, porque finalmente el diputado o senador tiene un ingreso público, será bueno que estos dos meses pidan licencia, no va a pasar nada si se quedan sin fuero dos meses", expuso.

El perredista llegó acompañado de su esposa y un grupo de perredistas que le gritaron "Preeesidente" "Preeesidente".

Tras entregar su documentación, solicitó un minuto de silencio por las víctimas de la violencia en México, y aseguró que inscripción al proceso, es muestra de que pronto la verdadera izquierda gobernará al país.

"Es muestra de que el PRD está más vivo y presente que nunca pero sobre todo es muestra de que la verdadera izquierda está viva en México y no la falsa izquierda autoritaria y populista que lamentablemente ha llegado al Gobierno Federal y que está destruyendo varios estados de la república", expresó.

Aureoles Conejo, descartó que haya mano negra o dados cargados hacia Xóchitl Gálvez como recientemente lo afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Eso dice el Presidente en su lógica de descalificar a una compañera valiosa, a una mujer de lucha, echada para adelante y que le genera mucho escozor al Presidente, o sea, es misógino y machista por eso descalifica, pero aquí estamos en un proceso democrático, abierto y transparente", declaró.

Finalmente, el aspirante negó que esté impedido legalmente para aspirar a la candidatura presidencial como lo denunció el gobierno de Michoacán.

"Todos los días traemos la misma cantaleta en Michoacán, son los juanitos, pero deberían de ponerse a trabajar, hay demasiado desplazados en la tierra caliente, la muerte de Hipólito Mora, el atentado ayer contra un activista, es decir, andan perdiendo el tiempo en un tema administrativo porque el gran delito que cometí es que presente mi declaración patrimonial", concluyó.