Aureoles pide a AMLO actuar con dignidad en encuentro con Trump

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que durante su próxima visita a Estados Unidos actúe con dignidad y no sea sumiso ante Donald Trump, "enemigo de nuestra nación".

"A nombre de millones de mexicanos y de los michoacanos por supuesto, los de aquí y los que viven en Estados Unidos, que han visto como Donald Trump ha amenazado su futuro y sus derechos, actúe con dignidad, actúe como presidente de México", señaló.

A través de un mensaje en redes sociales, Aureoles le pidió "no agache la cabeza frente a los que nos ofenden" porque a los mexicanos no les gusta su actitud de sumisión y subordinación.

Señaló que sea consciente de que su visita podría estar contribuyendo a reelegir a uno de "los peores presidente de la historia de los Estados Unidos, porque una vez más está siendo usado por Donald Trump".

"No nos parece digno que su primera salida del país, como presidente de México, sean por instrucciones de Donald Trump. Le pido presidente que se asuma como jefe de Estado y recuerde que México y los mexicanos tenemos memoria y tenemos dignidad. No sea usted cómplice de quienes han pretendido pisotearnos", comentó.

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, señaló que el presidente Trump ha impuesto, en buena medida, decisiones a nuestro país, como el despliegue de la Guardia Nacional para detener y regresar a los migrantes de Estados Unidos.

Y le recordó que no va a reunirse con un mandatario cualquiera sino con el jefe de Estado más racista y conservador que ha tenido Estados Unidos.

"Un hombre (Donald Trump) que odia y promueve el odio contra personas de color, contra latinoamericanos, contra los migrantes vengan de donde vengan, que desprecia y maldice a los mexicanos, que ha atacado y denostado a nuestro país desde su campaña electoral del 2016", señaló.

El presidente Andrés Manuel López Obrador realizará su primera gira internacional el 8 y 9 de julio, cuando viaje a Washington para encontrarse con Donald Trump.

La comitiva que acompañará al Presidente estará integrada por el encargado de la política exterior, Marcelo Ebrard; la titular de Economía, Graciela Márquez, y el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo.