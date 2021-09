Aureoles presenta denuncia ante CNDH por elecciones del 6 de junio

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, acudió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a presentar una denuncia por violación sistemática de derechos y para proteger las garantías individuales.

El mandatario detalló que en su denuncia, dirigida a la presidenta de la CNDH, María del Rosario Piedra Ibarra, incorpora todos los señalamientos de la intromisión de la delincuencia organizada en el proceso electoral del pasado 6 de junio en Michoacán, así como el conjunto de solicitudes de audiencia hechas al presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Mi denuncia no es de interés particular; represento a cinco millones de michoacanos que viven en el estado; a cuatro millones más que viven en los Estados Unidos, y a millones de mexicanos que comparten nuestra profunda preocupación por la democracia y el futuro de México", dijo el gobernador.

Afuera de la sede de la CNDH, Aureoles Conejo indicó que por una simple cuestión de respeto, el presidente López Obrador debería recibirlo y atender los temas que concierne a la seguridad de la nación.

Agregó que en lugar de eso, ha sido amenazado, ofendido y desacreditado por personas afines al presidente de México o a su partido, Morena.

"Tengo muchas amenazas de gente cercana a él, a su partido (Morena), y tengo denuncias ante la Fiscalía General de la República por traición a la patria, esa es la narrativa que utilizan", señaló.

Recalcó que "es inconcebible que, en este país, personajes que ocupan espacios de poder, que forman parte del gobierno federal, puedan amenazar, sin pruebas, sin que exista un proceso legal abierto, a un gobernador con enviarlo a una cárcel de máxima seguridad".

El gobernador de Michoacán indicó que no descansará y atenderá la indicación que le dieron representantes de la CNDH para ser recibido el jueves 16 de septiembre por la ombudsman María del Rosario Piedra y continuar su lucha por la democracia y la seguridad nacional para evitar que México se convierta en un "narcoestado".