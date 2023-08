Aureoles propone que el PRD vaya solo a las elecciones del 2024

A-AA+

¿CIUDAD DE MÉXICO, agosto 11 (EL UNIVERSAL).- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) debe ir solo a las elecciones del 2024, propuso a la dirigencia nacional del Sol Azteca el exgobernador de Michoacán y aspirante a candidato presidencial, Silvano Aureoles, debido a que no fue considerado para participar en la segunda etapa del proceso interno del Frente Amplio por México.

"Como somos responsables y queremos rescatar a México, en noviembre, cuando inicie formalmente el proceso electoral, hagamos unas elecciones primarias entre el o la candidata del Frente y quien resulte de nuestro proceso", señaló.

Expuso que solicitó a Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, que convoque de manera urgente al Consejo Nacional para decidir si continúan en la coalición de la oposición.

"Le pedí al presidente Zambrano, convocar al Consejo Nacional de manera urgente y presencial, para saber cuál camino seguir y, en el supuesto de que se acuerde continuar en el Frente, primero debe ponerse a consideración de la militancia a través de una consulta nacional", explicó en un comunicado.

Durante un mitin que realizó hoy en Maravatío, Michoacán, anunció que iniciará el segundo recorrido por todos los estados de la República Mexicana, "para continuar escuchando a los sectores sociales, políticos y religiosos, que buscan la construcción de una verdadera propuesta nacional participativa y no, de acuerdos cupulares partidistas".

Asimismo, dijo que el PRD "no debe regresar a la mesa del Frente Amplio por México, en tanto no se aclaren las cosas".

Este jueves, Silvano Aureoles afirmó que su exclusión fue una decisión política, y culpó al proveedor de la plataforma utilizada para recabar las 150 mil firmas de apoyo a su aspiración, por no haber obtenido el número suficiente.

"A mí me notifican a medianoche que alcancé 290 mil simpatías, y a las horas dicen que siempre no. ¿Cómo le hicieron para tan rápido? Hay muchas dudas sobre el proveedor", señaló Aureoles.