"Aureoles se trata de victimizar porque se dedicó a robar", dice Delgado

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, arremetió contra Silvano Aureoles, quien sigue denunciando que hubo narcoelecciones en Michoacán.

Al respecto, el líder guinda sostuvo que se trata de un gobernador que se está tratando de victimizar, para ocultar que "se dedicó a robar".

"Es la estrategia de un gobernador que está tratando de victimizarse, porque sabe el cochinero que dejó, sabe la descomposición social, la violencia en la que está sumida el Estado, porque se dedicó a robar", expresó en conferencia de prensa.

Delgado Carrillo recordó que Aureoles Conejo tiene la obligación legal de poner en orden sus finanzas antes de entregar el gobierno, y se le está venciendo el plazo.

"Ayer [miércoles] decía nuestro gobernador electo Alfredo Ramírez Bedolla, pues que no hay ningún tipo de comunicación institucional. Entonces está actuando, pues no como un gobernante, sino como el jefe de una banda de ladrones que está tratando de distraer la atención. Pero tendrá, tarde o temprano que rendir cuentas", puntualizó.

El dirigente de Morena insistió en que por esos motivos, no le extraña que ahora representantes del PRD hayan ido a denunciar ante la Fepade. "Es como un cuento ese de "ahí va el ladrón, ahí va el ladrón", cuando el ladrón es él; está tratando de distraer.

"Pero nosotros, como fuerza política que ha triunfado en Michoacán, pues vamos a exigir que haya un proceso de transición como lo marca la ley, ordenado. Es la propuesta que ha hecho Alfredo Ramírez Bedolla, y a partir de la fecha en que inicia el gobierno, es iniciar la transformación, que para eso votó la gente", concluyó.