Ausencia de especialistas tuvo costos en el T-MEC: Moisés Kalach

La forma en que se negoció el Protocolo Modificatorio del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) al dejar de lado a especialistas de gobierno y del sector privado, generó costos y complicó la negociación, expuso el coordinador del Consejo Estratégico de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Moisés Kalach. En conferencia telefónica, el empresario explicó que dejar fuera a negociadores del gobierno ocasionó problemas y agregó que a al sector privado no se le invitó a la última fase de la negociación.

"No tenerlos en la mesa pudo tener algunos costos y eso complicó la negociación", expuso. Kalach dijo: "El cuarto de junto es una riqueza que ningún otro país tiene, con un gran conocimiento técnico y de sus temas, algunos con 30 años de experiencia, porque se acumuló el conocimiento desde que se negoció el NAFTA (TLCAN) original y esa capacidad técnica y ese conocimiento del equipo, me parece que no se utilizó o no se potencializó todo lo que se debió haber hecho al final de la negociación".