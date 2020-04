Austeridad no va a salvar a México de la recesión: Vanessa Rubio

La senadora Vanessa Rubio Márquez (PRI) dijo que la austeridad, como acción fundamental del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ante la coyuntura actual, no va a salvar a México de una recesión mayor que en 1995.

En consecuencia, propuso liberar 850 mil millones de pesos de los proyectos del Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas para atender la emergencia sanitaria e impulsar la recuperación económica.

"Ya deberíamos de estarnos poniendo a trabajar todos juntos por un acuerdo nacional que permita medidas para preservar el empleo, cuidar de la población más vulnerable", dijo en entrevista con los periodistas.

Los pronósticos de caída de la economía mexicana que emite el propio FMI, no son un "complot internacional", aseguró la senadora del PRI, presidenta de la Comisión América Latina y exsubsecretaria de Hacienda.

Refirió los análisis del Inegi que reporta el crecimiento; del Banco de México con los informes de activos financieros y cómo está la volatilidad cambiaria. Por otro lado, el IMSS señala la creación y destrucción de empleos, como ocurrió en marzo.

"Todos los que tienen expectativas de crecimiento de las distintas economías, tratan igual a México que a cualquier otro país emergente, y no es que a México lo traten diferente".

Previno que el Fondo Monetario, JP Morgan, UBS, y Bank of America, prevén la caída histórica más grande que haya tenido el PIB de México, y esto, dijo, debe tomarse de manera muy seria.