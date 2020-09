Austeridad pega a escuelas de tiempo completo

En un año, el gobierno federal redujo en 46% los recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo que atendía a 27 mil 63 escuelas de todo el país, principalmente de educación indígena y en entornos rurales, donde se proporciona servicios de alimentación a estudiantes en condición de pobreza extrema y con carencia de acceso a la alimentación.

En el informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la SEP reconoce que en 2019 se ejercieron 9 mil 564.6 millones de pesos para este programa; un año después, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se otorgaron 5 mil 100 millones de pesos, es decir, hubo una reducción nominal de 46%, sin contar el costo de la inflación; al primer semestre del año, se han ejercido 4 mil 829 millones de pesos, es decir 94% del total de los recursos del programa.

En el ciclo escolar 2019-2020 operaron 27 mil 63 Escuelas de Tiempo Completo (ETC) en todo el país, de las cuales 19 mil 091 fueron escuelas indígenas y rurales, lo que representó 70.5% del total de las escuelas beneficiadas con este programa.

"Se ofreció servicio de alimentación en 14 mil 554 ETC, en beneficio de un millón 397 mil niñas, niños y adolescentes, esto representó 53.8% del total de escuelas participantes que, en su mayoría, se encuentran en condición de pobreza extrema con carencia de acceso a la alimentación", dijo la SEP.

Especialistas del sector ya habían advertido que el programa podría desaparecer, según denunciaron organizaciones como México Evalúa y Mexicanos Primero.

Esto ocurre luego de que en el primer semestre, la SEP repartiera 95% de los recursos que le correspondían para todo el año, el programa de Escuelas de Tiempo Completo no podrá continuar en los más de 27 mil planteles que opera.

"Con los recursos que quedan y si no hay una acción urgente para redireccionar otros fondos, el PETC no podrá continuar en el ciclo escolar 2020-2021, justo cuando niñas, niños y jóvenes (NNJ) van a requerir mayor tiempo de aprendizaje, así como alimentación para hacer frente a las consecuencias de la emergencia sanitaria", alertó Mexicanos Primero.

Esto implica que el remanente para operar el PETC hasta diciembre de este año es de 271 millones de pesos, alrededor de mil 672 pesos mensuales para cada escuela de tiempo completo por lo que resta de 2020, para cubrir los incentivos por horas adicionales de directores y docentes, el servicio de alimentación a los alumnos y los materiales escolares.

En julio, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer que había repartido 4.8 mil millones de pesos para el programa para cubrir los gastos generados entre enero y junio; el problema es que el dinero que entregó a las entidades es casi la totalidad del presupuesto con que cuenta el programa para todo el año.