Austeridad reinventa a Canal 22 en la pandemia

Las televisoras públicas también han sido golpeadas por el recorte del 75% al gasto corriente, ordenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 23 de abril, debido a la austeridad por la pandemia del Covid-19.

El presupuesto original de Canal 22 de los recursos fiscales asignados por el Gobierno Federal para el ejercicio 2020, era de 155 millones 789 mil 23 pesos, con una reducción presupuestal para apoyar a la crisis sanitaria por la Covid-19 de 47 millones 68 mil 902 pesos, quedando, para lo que resta del año, un presupuesto de 108 millones, 720 mil 121 pesos.

Esta situación ha llevado al canal a poner en pausa la realización de nuevas temporadas de algunos de sus programas, dejar de arrendar seis de las ocho camionetas que tenían para personal del canal, dejar de pagar servicios como cable, reducir el personal de limpieza y seguridad y dejar de rentar equipos de celulares; pero también han reinventado a canal 22 volviéndolo sede de festivales y premiaciones de cine, así como plataforma de estrenos del séptimo arte.

En entrevista, el director de Canal 22, el cineasta Armando Casas, enfatizó en que, como lo dijo el Presidente en su decreto, sólo el personal indispensable está acudiendo a las oficinas.

"Si vamos a estar sin movilidad por tres o cinco meses, no vamos a tener detenidas las camionetas que arrendamos.

"Es consecuencia porque al canal asiste más o menos un 20% del personal".

Programas como "Netáforas", "El sexo nuestro de cada día", "El gabinete de curiosidades del Dr. Zagal", "El nido", "La oveja eléctrica" y "Malditas redes sociales" terminaron sus temporadas y por ahora no podrán considerarse nuevas hasta 2021.

"En algunos casos había la previsión de tener nuevas temporadas pero eso no ha sido posible por el recorte del 75% de los capítulos 2 mil y 3 mil que está decretado en el gobierno por la emergencia sanitaria".

Aún así, otros programas han sobrevivido al presupuesto. El canal prepara uno sobre diversidad sexual con Guillermo Osorno que llevará por nombre "Caras vemos"; tienen capítulos de estreno de "La dichosa palabra" y acaban de comenzar nuevas temporadas de "Chamuco tv" y "Me canso ganso", así como "Tratos y retratos" con Silvia Lemus. El 23 de agosto estrenarán un programa llamado "Contigo en la distancia" donde se compartirán las historias en video que el público les mandó para la convocatoria "Un día en casa". Los ganadores, además, serán parte de Shorts México y el Festival de Cine de Morelia.

Aprovechando su formación como cineasta, el director ha propiciado que por lo que resta del año, el canal tenga una fuerte relación con el cine mexicano. El canal será sede de Macabro Film Festival, Shorts México, el Festival Internacional de Cinema Queer en México, Festival contra el silencio, todas las voces, Docs MX, y el Festival Internacional Cervantino.

Casas resaltó otro hecho importante, que el Canal sea la sede, por primera vez en la historia, de una premiación al cine: la 62 entrega del Premio Ariel.

"Va a suceder algo inédito, insólito dentro del canal".

También harán la transmisión del Grito de Independencia. A partir del 24 de agosto se suman al proyecto del gobierno Aprende en casa, por lo que Armando enfatizó la necesidad de apostar por la tv pública.

"Sigue siendo el medio que llega a más gente, pone en claro que el gobierno tendrá que invertir en sus medios públicos", enfatizó.

Este año, Canal 22 fue considerado por el Instituto Reuters de la Universidad de Oxford como uno de los medios más confiables de México. En 2021, planean obras de repertorio, así como programas de diversidad sexual, y crear ficción.