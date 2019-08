Auto embiste moto en la que viajaban embarazada y niño en Sinaloa

Janet "N", de 36 años de edad, quien está embarazada, viajaba con su esposo y su hijo de dos años en una motocicleta cuando fueron embestidos por la conductora de un vehículo que no respetó el alto del semáforo, en el centro de esta ciudad.

La mujer se encuentra bajo observación médica en un hospital donde fue reportada fuera de peligro.

Su esposo, José Ángel "N", quien conducía la motocicleta, fue sometido a cirugía en una de sus piernas por la lesión que sufrió a causa del choque, mientras que el menor Maximiliano "N" sólo fue atendido por escoriaciones y una herida en la cabeza.

La jefa de la Unidad de Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional Uno del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Erika Araujo Sánchez dijo que se mantiene en monitoreo a la mujer embarazada por su estado de gravidez, aún cuando el producto no presentó ningún daño.

La joven conductora viajaba en un vehículo Lincoln, modelo 1980. El reporte de la Dirección de Tránsito de Culiacán establece que en el accidente registrado el jueves pasado, en el cruce de las calles Juan José Ríos y Domingo Rubí, la pareja y el menor que se desplazaban en una motocicleta cuando, por el impacto, "salieron volando por los aires".

El matrimonio y el menor portaban cascos que los protegieron y no resintieron heridas más graves en su cuerpo. Las autoridades de vialidad establecieron que la responsable del accidente, que no respetó el alto en el cruce de las calles, se hizo acreedora a dos multas por infracciones a las leyes de tránsito.

También aceptó cubrir los daños causados a la familia y sus gastos médicos, por lo que se celebrará un convenio entre las partes involucradas en este percance.

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES