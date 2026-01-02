Autocensura en periodistas, crece

Ciudad de México.- La autocensura ha aumentado significativamente entre los periodistas y alcanza 63%, una tasa de cerca de 5% por año, mientras que el Índice de Libertad de Expresión mundial descendió 10% desde 2012 y los gobiernos han intensificado sus esfuerzos por controlar y restringir los medios de comunicación hasta en 48%.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) documentó que, durante 2024, 361 periodistas han sido encarcelados. Más de 310 han sido asesinados en los últimos tres años y medio; y 85% de los casos de asesinatos no han sido resueltos. Y de 46 periodistas ambientales asesinados desde 2010, sólo hay seis condenas a nivel mundial.

De acuerdo con el informe "Tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los medios de comunicación 2022-2025", publicado por la organización, desde 2022, 24 mujeres periodistas han sido asesinadas y 73% de comunicadoras denunció ataques en línea.

En respuesta a la persecución política, las amenazas del crimen organizado y otros actores corruptos, así como a la escalada de conflictos y represión, el número de periodistas desplazados internamente u obligados al exilio ha aumentado considerablemente en los últimos años.

Una publicación de la UNESCO de 2024 documentó casos en los que actores poderosos acusaron a periodistas de extorsión, evasión fiscal y blanqueo de capitales, acusaciones que correspondían a los mismos delitos que estaban investigando.