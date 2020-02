Autocinema llama a tomarse foto con vagabundo para boleto gratis

El Autocinema Coyote lanzó una dinámica en sus redes sociales en la que asistentes debían tomarse una fotografía con un vagabundo para ganar una malteada y un boleto para la película Naranja Mecánica. A través de redes sociales, el establecimiento señaló: "¿Qué nos enseñó el clásico #NaranjaMecánica? Que la violencia nunca es buena, por eso los invitamos a participar en esta amigable y pacífica dinámica: tómate una foto con un vagabundo, pero no lo patees", esto último, en referencia a una escena de la película mencionada.

Se indicó que la foto que más "likes" tuviera, sería la acreedora del premio bajo las siguientes condiciones: sólo se permitía una foto y un comentario por participante y la foto con más reacciones positivas será la ganadora de un boleto para auto sin límite de pasajeros. La dinámica finalizaría este viernes 7 de febrero a las 16:00 horas. "Autocinema Coyote: ¡manda tu foto con un vagabundo! (No lo patees). A Clockwork Orange. Sábado 8 de febrero, 11:00 p.m., Insurgentes", reza el cartel difundido por el establecimiento, en el cual se aprecia la escena de Naranja Mecánica donde el protagonista golpea, junto con sus acompañantes, a una persona en situación de calle.

"No, no es broma. Autocinema Coyote @AutocinemaC pide que te tomes una foto 'con un vagabundo' como promoción. Lamentable, inadmisible", escribió la periodista Pati Peñaloza. Aunado a este comentario otros cibernautas reaccionaron ante la promoción difundida: "Qué onda ahí @AutocinemaC, sí se pasaron de 'whitexicans' y mal gusto", reviró un usuario identificado como @davosea.

"Y para 'El color púrpura' hagan la dinámica de 'manda tu foto con un negro' (no lo esclavices), por favor. #AutocinemaCoyote", escribió @dajeko. Incluso hubo usuarios que publicaron memes al respecto, como @SimpsonitoMX: "Bart, ¿podemos ir al @AutocinemaC Coyote?"

"Oye, @CinemaCoyote esto es cruel y de una falta de empatía preocupante. Las personas en situación de calle son estigmatizadas, criminalizadas y violentadas. Son personas, no atrezzo", escribió la ilustradora Eréndira Derbez.

Posteriormente el establecimiento publicó: "Queridos coyotes: gracias por sus comentarios acerca de nuestra última promoción. Nunca fue nuestro afán burlarnos u ofender a alguien. Nuestras dinámicas siempre buscan sacarles risas y que nos respondan de maneras creativas para hacerles pasar un buen rato. Decidimos cambiarla para no llenar internet de más cosas negativas. ¡Los queremos mucho!".