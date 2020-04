Autoridad sanitaria reafirma veto a producir cerveza por pandemia

Las autoridades sanitarias de México contradijeron este viernes a la Secretaría de Agricultura y reafirmaron el veto a la producción de cerveza durante la contingencia sanitaria del COVID-19, enfermedad que ha ocasionado más de 200 fallecidos y casi 4.000 enfermos confirmados en el país.



"La industria cervecera no tiene autorización para restablecer operaciones. Es un error y se va enmendar", dijo contundente en rueda de prensa el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.



El alto funcionario fue preguntado al respecto después de que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sedar) sugiriera a las cerveceras la posibilidad de reanudar su producción para no afectar a los miles de trabajadores que cultivan cebada.



López-Gatell subrayó que "hay una disposición general de la autoridad sanitaria que ha establecido con toda precisión que se suspenden temporalmente las actividades laborales excepto las esenciales", entre las que no figura la comercialización de cerveza.



El subsecretario de Salud dijo que el secretario (ministro) de Agricultura, Víctor Villalobos, "ya ha tomado cartas en el asunto" para resolver este tema "a la brevedad".



El director general de Fomento a la Agricultura, Santiago José Argüello, planteó esta semana a representantes de la industria cervecera la posibilidad de reanudar la producción bajo estrictas medidas sanitarias para "garantizar el flujo económico en las zonas rurales cebaderas durante la contingencia".



Al departamento de Agricultura le preocupa el hecho de que la crisis sanitaria coincide con la temporada de acopio de cosecha de cebada, sector que genera 55.000 empleos directos.



La Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) llegó a aplaudir este viernes lo que consideraba que era una "autorización otorgada por la Secretaría de Agricultura para la reactivación de producción y distribución de cerveza".



Sin embargo, López-Gatell reafirmó que el Consejo de Salubridad General no modificará ni un ápice la prohibición de la comercialización de cerveza.



Tanto el Grupo Modelo como Heineken cerraron el 5 de abril la producción y distribución en las plantas que tienen en México, puesto que el decreto de emergencia sanitaria del Gobierno no contempla la producción de bebidas alcohólicas como una actividad económica esencial.



La falta de cerveza en establecimientos e incluso los rumores en algunos estados mexicanos sobre la posib le aplicación de ley seca desataron "compras de pánico" en algunos lugares de México, país donde la cerveza es enormemente popular.