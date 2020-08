Autoridad sanitaria señala que vacuna Triple Viral no trata COVID-19

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de México desautorizó este martes la vacuna Triple Viral para prevenir o tratar la COVID-19 y advirtió que su aplicación puede causar efectos adversos a la salud.



Además, señaló en un comunicado que dicha vacuna "no debe ser aplicada para un propósito diferente a la que fue autorizada".



La Cofepris indicó que "ha detectado la promoción y recomendación" en medios de comunicación "del uso de insumos y terapias" para la salud, como métodos de prevención o tratamiento para el coronavirus.



"Actualmente en México, no hay autorizado ningún producto para prevenir o tratar el SARS-Cov-2", apuntó el organismo.



Añadió que hasta hoy "no se cuenta con evidencia científica que demuestre que el uso de la vacuna Triple Viral (Sarampión, Rubeola y Parotiditis) sirva como un tratamiento para prevenir o tratar el virus SARS-Cov-2".



Ante tales informaciones, la Cofepris recomendó a la población consultar a los profesionales de la salud ante la manifestación de cualquier síntoma o duda sobre su salud.



Mientras que a los profesionales de la salud los exhortó a "no prescribir o recomendar el uso de tratamientos o medicamentos para un padecimiento distinto al que fue autorizado, sin contar con un protocolo de investigación clínica".



También recordó a las personas que buscan información relacionada con la COVID-19, "preferentemente hacer uso de páginas oficiales de la Secretaría de Salud, o de autoridades de salud internacionales como la OMS y la OPS.



Este lunes, México llegó a los 485.836 casos y 53.003 muertes por la COVID-19 al acumularse los 5.558 nuevos contagios y 705 decesos reportados en las últimas 24 horas a la Secretaría de Salud.



México es el sexto país del mundo con más casos confirmados de la enfermedad después de Estados Unidos, Brasil, India, Rusia y Sudáfrica y el tercero por el número global de fallecimientos, detrás de Estados Unidos y Brasil.