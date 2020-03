Autoridades arman operativos contra llamados a robar tiendas

Autoridades en distintos estados del país han detectado que a través de redes sociales se realizan invitaciones para el robo de tiendas departamentales con el pretexto de la pandemia por el Covid-19.

1.- Hidalgo Pachuca: La Alcaldía de Actopan alertó que desde este martes comenzaron a detectar que a través de redes sociales se hacía invitaciones para el "saqueo" de tiendas departamentales con el pretexto de la pandemia de Covid-19. Se informó que el martes comenzaron los rumores de que podría haber algunos "saqueos" en los comercios, lo cual por la tarde noche tuvo mayor relevancia, debido a que se incitaba a la población a través de Facebook, para comenzar a saquear. El edil de ese lugar, Héctor Cruz Olguín, señaló que se conoció de estas invitaciones aunque la mayoría de los habitantes lo rechazó. Sin embargo dijo que se decidió implementar un operativo coordinado de vigilancia en toda la Ciudad entre elementos de la policía municipal y la guardia nacional, además de reforzar esta presencia en el perímetro de las riendas departamentales.

Señaló que se trata de un operativo de disuasión, para evitar que en caso de que haya algún grupo interesado en hacer este tipo de prácticas delictivas se abstenga. Hasta este día dijo que no se han tenido reportes de saqueos y las tiendas operan de manera normal, sin embargo además de las acciones preventivas que realiza el municipio, también los comerciantes de la Ciudad se han organizado. Refirió que se mantiene una estrecha colaboración entre las autoridades y los dueños y representantes de establecimientos para evitar esta situación o bien prestar auxilio inmediato en caso de que se suscite. En este municipio durante el gasolinazo en el 2017, se registró el "saqueo" de tiendas departamentales y de conveniencia, donde no sólo robaron comida, sino también aparatos electrónicos y electrodomésticos.

2.- Quintana Roo: La Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, a través de su área cibernética, ha detectado 23 perfiles que, desde las redes sociales, incitan al robo y la ejecución de actos vandálicos so pretexto de la crisis económica que enfrentarán miles de familias ante el cierre de negocios y los despidos motivados por el descenso de turistas a causa del coronavirus (Covid-19). El titular de la Policía Quintana Roo, Alberto Capella, informó que, hasta este martes, tenían ubicados 23 perfiles web desde donde surgen este tipo de invocaciones a la violencia, y han interpuesto nueve denuncias penales en contra de los titulares de esas cuentas; el resto de procedimientos están en proceso, dijo.

De los perfiles que incitan al saqueo, nueve se ubican en el municipio de Othón P. Blanco, con cabecera en Chetumal; otros nueve en Benito Juárez, con cabecera en Cancún; tres, en Solidaridad, con cabecera en Playa del Carmen; 1 en Isla Mujeres y otro en Bacalar. La autoridad dio a conocer que desde hace un mes se instaló en la entidad una mesa de análisis conformada por la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y policías locales, para dibujar posibles escenarios fruto de la contingencia, entre ellos, conflictos sociales y disturbios.

"¡Ojo! no hay pretexto social alguno de escasez o desabasto para cometer actos vandálicos. Quien lo promueva o realice será sujeto a las consecuencias de orden penal que su conducta amerite. En la Policía Quintana Roo estaremos atentos y seremos implacables en mantener el orden", advirtió el jefe policiaco. Capella Ibarra recordó que a partir de abril se van a repartir 250 mil despensas "muy completas" a las familias que atraviesen por condiciones de mayor precariedad, a fin de garantizar que la gente tendrá insumos para alimentarse. La entrega de víveres forma parte del programa estatal para apoyar a las familias durante la crisis económica que la pandemia del Covid-19 traerá consigo.