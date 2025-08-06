Autoridades en alerta por tormenta Tropical Ivo en el Pacífico

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La tarde de este miércoles se formó la Tormenta Tropical "Ivo" en el océano Pacífico oriental, y se prevé que genere lluvias y fuerte oleaje en partes de la costa de México, informaron meteorólogos.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló que "Ivo" mantiene su desplazamiento frente a las costas del Pacífico mexicano y sus efectos ya comienzan a sentirse en Guerrero y Oaxaca.

A las 15:00 horas, tiempo del centro de México, su centro se localizó a unos 310 kilómetros al sureste de Acapulco y a 460 km al sureste de Zihuatanejo, Guerrero.

Con vientos sostenidos de hasta 65 km/h, rachas de 85 km/h y movimiento hacia el oeste-noroeste a 35 km/h, Ivo genera lluvias intensas —de entre 75 a 150 milímetros— principalmente en la costa y norte de Guerrero y Oaxaca.

Además, se reporta viento de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h, así como oleaje elevado de entre 2.5 y 3.5 metros, con posibilidad de trombas marinas en costas de ambas entidades.

Las autoridades advierten que estas condiciones pueden provocar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que se exhorta a la población a mantenerse atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil.