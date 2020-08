Autoridades llaman a no enfrentar a ladrones

A pesar de que la mayoría de robos a transporte público se registran en la zona oriente de la Ciudad de México, mandos policiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llamaron a los capitalinos a no hacer justicia por propia mano y no enfrentar a los delincuentes.

"No es lo más recomendable porque se pretende que no haya daños a la ciudadanía, deben de confiar en las autoridades.

"Por lo menos en la Ciudad de México estamos trabajando conjuntamente con los vecinos y le damos seguimiento a cada uno de los casos [robo a transporte público], para que tengan seguridad", dijo el subsecretario de Operación Policía, Israel Benítez, con indicativo Máximo, quien la mañana del martes presentó un balance del programa Pasajero Seguro.

El jefe Máximo comentó que con los operativos al interior la policía capitalina busca bajar los robos a usuarios. Refirió que la respuesta de las personas al agredir a los delincuentes es normal por la desconfianza, pero que entrando a la capital existe el operativo Pasajero Seguro, el cual tiene 79.9% de efectividad.

Comentó que el programa busca bajar los indicies delictivos; al ser consultado si también buscan evitar linchamientos como el ocurrido en el Estado de México, externó que no.

Respecto a la incidencia por este delito, aseguró que los registros se concentran en Iztapalapa, en donde se han detenido a 122 personas de las 419 aseguradas de enero a agosto pasado.

Le siguen las alcaldías, Gustavo A. Madero con 55 detenidos; Cuauhtémoc, con 48; Venustiano Carranza, 43, y en Iztacalco, 42.

Además, se aseguraron 104 armas blancas, 36 armas réplicas y 26 de fuego principalmente en Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco y Azcapotzalco.

De acuerdo con los trabajos de campo e inteligencia de la SSC, la mayoría de las personas detenidas son grupos de delincuentes ocasionales y no organizados.

Baja incidencia

Los datos de la SSC muestran que este delito bajó de 22 eventos semanales en toda la ciudad a siete durante la contingencia sanitaria de Covid-19, en donde menor número de personas se encontraba en las calles.

Tras hacer el balance de dicho operativo, elementos de la policía capitalina detuvieron a dos sujetos relacionados con una banda dedicada al robo a transporte público con al menos 13 casos en el corredor Santa Cruz, justo en las rutas 1, 11 y 14 que circulan por Eje 6 Sur.