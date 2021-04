Autorizan cambios a listas de candidatos federales

El Consejo General del INE aprobó este viernes los cambios que hicieron partidos y coaliciones en sus listas de candidaturas a diputaciones federales, por los principios de mayoría relativa y representación proporcional.

Los cambios se dieron a petición del mismo INE que en la revisión de listas detectó irregularidades: no presentación de informes de gastos de precampaña; falta de equidad en razón de género, e incumplimiento en características de acciones afirmativas, entre otros.

Además, se detectó la falsificación de documentos respecto a las personas que fueron presentadas como candidaturas indígenas, afromexicanas y con discapacidad.

En sesión extraordinaria del Consejo General del INE, se dio a conocer que fueron detectados 132 aspirantes que fueron presentados como indígenas, pero no lograron acreditar su pertenencia a algún grupo nativo, por lo que se pidió al instituto político correspondiente corregir.

Para el caso de afromexcianos y personas con discapacidad, también se encontró información falsa: "No podemos prestarnos a ningún tipo de simulaciones o de que, a esta autoridad, por un lado, se le pueda presentar alguna documentación falsa, o por el otro lado, que se puedan hacer manifestaciones falsas respecto de lo que en un momento se emitió", comentó la consejera Claudia Zavala, quien es la presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos.

Añadió que si bien los partidos han hecho las sustituciones correspondientes, todavía quedan casos pendientes, diligencias por realizar de parte de los órganos distritales.

"Es necesario dejar muy claro que lo que está pendiente se aprobará en un momento posterior, y que no es motivo del requerimiento de 24 horas que se está formulando para los casos que ya se cumplieron", añadió.

La consejera Dania Ravel mencionó que también se detectaron irregularidades al momento de verificar la documentación y las cartas que presentaron aspirantes, ello en el caso de las acciones afirmativas de afromexicanos y discapacidad.

Por ejemplo, aseveró, para el caso de personas con discapacidad, fueron presentados certificados que tienen que ver con el hecho de que las personas sufren migraña, lo cual lleva a una revisión exhaustiva.

El consejero Uuc-Kib Espadas señaló que se vive una feria de simulaciones, por todos aquellos que se han hecho pasar por lo que no son; y los calificó como ladinos.