Auxilia IMSS de Reynosa a niño y bebés por contingencia en hospital

La delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que cuatro bebés y un niño de seis años de edad fueron atendidos en el Hospital General de Zona No.15, al presentarse las afectaciones en el Hospital Materno Infantil de Reynosa.

Según la información, el IMSS respondió a la solicitud de auxilio y recibió en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 15 a cinco pacientes, cuatro bebés prematuros y un menor de seis años, que requerían atención.

El doctor Javier Mendoza Banda, médico encargado de la Jefatura de Prestaciones Médicas, informó que por la madrugada se atendió con inmediatez la petición de apoyo de la Secretaría de Salud.

Mendoza detalló que, de los cinco pequeños, tres están estables y dos intubados, y todos son atendidos por un pediatra y enfermeras del Hospital Materno Infantil, "por acuerdo, y por ser así lo conducente, ellos se están encargando del manejo de los menores, con el apoyo y soporte de la infraestructura del Seguro Social".

Afirmó que para el IMSS es motivo de satisfacción y orgullo ampliar toda su capacidad de atención médica para salvar la vida de quien lo necesita, sean o no derechohabientes.

Agregó que durante el tiempo de la emergencia sanitaria o en situaciones extraordinarias, como huracanes o tormentas, el IMSS seguirá brindando servicio a los tamaulipecos que necesiten atención, sin distingos de si son o no derechohabientes, y en el marco del convenio de colaboración interinstitucional.