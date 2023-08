Auxilian en parto a joven que fue rechazada en hospital del ISEM

A-AA+

ECATEPEC, Méx., agosto 3 (EL UNIVERSAL).- Policías municipales de Ecatepec ayudaron en el parto a una joven de 19 años de edad, a quien no la atendieron cuando se presentó a un hospital del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM).

Los elementos adscritos al cuadrante 58 de la corporación local auxiliaron a una residente que durante la madrugada de este jueves entró en labor de parto en su domicilio, ubicado en la colonia Ciudad Azteca Tercera Sección, donde dio a luz a un bebé de 39 semanas y cuatro días de gestación.

Los oficiales fueron alertados vía radio de comunicación, que en la casa ubicada en la calle Paricutín, la joven madre comenzó a tener contracciones, por lo que su pareja solicitó el auxilio a Centro de Mando de la Policía Municipal.

Al arribo de los uniformados, el esposo de la mujer informó que alrededor de las 21:00 horas de ayer, se presentó con su esposa al hospital "José María Rodríguez" de la colonia Valle de Anáhuac, donde luego de realizar una evaluación a la mujer, los médicos determinaron que debería de regresar más tarde, pues aún no presentaba la dilatación vaginal suficiente, por lo que la joven pareja regresó a su domicilio.

Alrededor de las 2:00 horas de la madrugada la joven comenzó a tener contracciones, por lo que los uniformados prepararon aditamentos básicos para recibir al bebé mientras llegaban los cuerpos de auxilio médico.

----Bebé tiene buen estado de salud

Luego de una valoración preliminar al bebé y a la madre, paramédicos de Protección Civil municipal constataron que los policías actuaron de manera adecuada, al cortar el cordón umbilical y limpiar al bebé de sexo masculino, quien se encuentra en excelente estado de salud.

Madre e hijo fueron trasladados a bordo de la ambulancia de Protección Civil de Ecatepec al hospital "José María Rodríguez" del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), el mismo donde no la recibieron ayer en la noche para que les den los cuidados requeridos.