Avala el Senado ingreso de 19 marines al país

Ciudad de México.- El pleno del Senado ratificó en fast track con 114 votos a favor y una abstención la solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum para que ingresen al país 19 marines de Estados Unidos con armamento con fines de entrenamiento a tropas mexicanas.

Durante la sesión ordinaria, se autorizó que los 19 elementos de la Marina de Guerra de Estados Unidos arribaran en un avión Hércules al aeropuerto internacional de Campeche el 15 de febrero y permanecieran en el país hasta el 16 de abril.

La capacitación se denomina "Mejora capacitación de fuerzas para operaciones especiales" que ingresarán armados al país.

El entrenamiento se realizará en San Luis Carpizo y la Zona Militar de Ciudad del Carmen, en Campeche.

Cabe recordar que dicha solicitud fue suspendida o diferida, después de los hechos ocurridos en Venezuela, cuando fuerzas estadounidenses detuvieron y llevaron a Estados Unidos para ser juzgado, entonces presidente, Nicolás Maduro.

Por su parte, la senadora por Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, dijo que en el marco de esta discusión, se debe solicitar información a las autoridades mexicanas, en especial las secretarías de Marina y Defensa, sobre el caso de drones del crimen organizado que sobrevolaron el espacio aéreo de Estados Unidos.