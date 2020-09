Avala Senado el servicio de guarderías para hombres afiliados al IMSS

El Senado de la República aprobó la reforma a la Ley del Seguro Social para que los padres trabajadores tengan acceso al servicio de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Con 105 votos los integrantes del Pleno del Senado aprobaron la modificación que fue enviada ya al Ejecutivo federal para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para efectos de su entrada en vigor.

Con esta modificación a los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, los legisladores ajustaron la redacción para que no solo las mujeres trabajadoras inscritas en el IMSS tengan acceso al servicio de guarderías sino que también los padres trabajadores tengan este servicio que se presta durante los horarios de jornada laboral.

La Ley establece este servicio para mujeres trabajadoras y hombres viudos o divorciados que tengan la custodia de sus hijos.

Por esta razón, varios trabajadores han tenido que acudir al amparo para lograr inscribir a sus hijos en las guarderías del IMSS, pues alegan que la ley establece un trato discriminatorio con ellos al establecer esta limitación al servicio de guarderías.

Los amparos han llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde ya se ha establecido el criterio de que el IMSS no puede negar el servicio a los hombres trabajadores que acrediten que las mamás de sus hijos no están afiliadas al Instituto.

Con la reforma aprobada, los hombres afiliados al IMSS que busquen inscribir a sus hijos en las guarderías de dicho instituto ya no tendrán que acudir al amparo.