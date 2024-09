Suman 21 Congresos estatales que han aprobado reforma judicial

Un día después de que el Senado aprobara la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación (PJF), 21 Congresos del país habían ya aprobado la minuta.

Guerrero fue el estado 17, con los que se suman los necesarios para que la reforma tenga validez.

Al filo de la una de la madrugada de este jueves, los diputados de Guerrero dieron su aprobación, con 33 votos a favor de Morena y sus aliados, nueve en contra de diputados del PAN, PRI y MC, y cuatro abstenciones de legisladores del PRD.

A lo largo de la jornada del miércoles habían hecho lo propio los Congresos de Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, Baja California Sur, Yucatán, Colima, Nayarit, Morelos, Baja California, Durango, Tlaxcala, Puebla, Campeche, Sinaloa y Zacatecas, en su mayoría estados gobernados por Morena, con la excepción de Durango.

En el transcurso de ayer jueves también dieron su aval Tamaulipas, Ciudad de México, Estado de México y Sonora —donde una diputada panista anunció su pase a Morena—, con lo que hasta ayer sumaban 21 los estados que aprobaron la reforma, en una celeridad sin precedentes, todo para darle el gusto al Presidente de promulgar la reforma el 15 de septiembre, en el marco de las fiestas de Independencia.

Las votaciones de ayer no estuvieron exentas de protestas.

En Tamaulipas, un grupo de trabajadores del Poder Judicial de la Federación estuvo afuera intentando ingresar, lanzando consignas en contra de la reforma.

"¡Abran la puerta, abran la puerta!"; "¡Congreso, anota, la justicia no se vota!", y "¡Reforma judicial, capricho presidencial!", fueron de las consignas que más se escucharon en la protesta masiva.

Con dificultades pasaron los diputados locales y finalmente la sesión extraordinaria inició a las 6:50 horas. La votación fue de 20 a favor y 10 en contra.

En la Ciudad de México, la sede del Congreso estuvo blindada desde muy temprano y se cerraron varias calles del Centro Histórico, para evitar el paso de manifestantes.

Durante la sesión hubo de todo: gritos, playeras, cartulinas, porras, reclamos, confusiones y al final la votación fue de 46 votos a favor de los legisladores de Morena, PT, PVEM y PRD, y 20 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC).

El siguiente fue el Congreso del Estado de México, que aprobó la minuta con 54 votos a favor, una abstención de la diputada Paola Jiménez (PRI) y 20 votos en contra.

Otra panista se va a Morena

Por la tarde, el Congreso de Sonora dio su aval con las dos terceras partes de los 33 diputados del Cámara de Diputados local (27 a favor y seis en contra).

En esta sesión lo destacable fue la diputada Alejandra López Noriega, quien por tercer periodo llegó a la Cámara de Diputados por el PAN, y no sólo votó a favor de la reforma al Poder Judicial de la Federación, sino que en tribuna anunció su salida del partido blanquiazul.

"Es público y conocido que el PAN ya no es lo que era, y no pienso pasar ni un minuto más en un lugar misógino, empeñado en empoderar a una cúpula que nunca ha pisado una colonia ni ha trabajado en beneficio de los ciudadanos ni con libertad.

"Mi voto es a favor porque quiero apoyar a que esta reforma sea lo que los mexicanos están esperando, lo hago convencida y segura de estar siempre del lado de los ciudadanos, que es el lado correcto de la historia", expresó la legisladora.

Este viernes se esperaba la votación en los Congresos de Hidalgo y de San Luis Potosí.

Se prevé que este viernes sesione de nuevo el Senado de la República para que declare la legalidad de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) y la envíe al Jefe del Ejecutivo federal para su promulgación, lo cual se prevé sea el próximo domingo 15 de septiembre.