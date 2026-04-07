Avalan bloqueo de cuentas sin orden judicial

Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pueda bloquear cuentas bancarias en casos nacionales, sin la intervención del Ministerio Público (MP), orden judicial o solicitud extranjera.

El Máximo Tribunal reconoció la validez del artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2022, el cual regula la facultad de la SHCP para introducir a una persona en la Lista de Personas Bloqueadas cuando existan indicios suficientes de su posible relación con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o los asociados con los delitos señalados.

El pleno consideró que el bloqueo de cuentas previsto en este esquema es una medida de naturaleza administrativa y preventiva, orientada a proteger el sistema financiero y a cumplir compromisos internacionales en materia de prevención de lavado y financiamiento al terrorismo.

Con seis votos a favor y tres en contra fue aprobado el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien propuso declarar infundados los agravios que formularon senadores de oposición, quienes argumentaron que la norma vulnera los principios de presunción de inocencia, audiencia previa, debido proceso, seguridad y certeza jurídica, al regular el procedimiento de audiencia respecto a la inclusión en el listado de personas bloqueadas ante instituciones financieras.

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En su intervención la ministra Yasmín Esquivel Mossa planteó que debía prevalecer la jurisprudencia de la extinta Segunda Sala de la Corte, que se aplicaba desde hace siete años y que refería que para el bloqueo de cuentas nacionales se necesitaba la petición de un organismo internacional.

También votaron en contra los ministros Giovanni Figueroa Mejía y Arístides Guerrero García. Este último no realizó una exposición del tema.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar Ortiz, dijo que debe tomarse en cuenta el contexto del país y que no todos los mexicanos van a resultar afectados.