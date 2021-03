Avalan despenalizar posesión de hasta 28 gramos de marihuana

Sólo con el voto a favor de Morena, las comisiones unidas de Justicia y Salud de la Cámara de Diputados avalaron, con cambios, el dictamen de la minuta para el uso lúdico de la marihuana con el que se expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y reforma diversos artículos de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal.

El dictamen, que ya se envió a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, alcanzó 34 votos a favor; 11 en contra y 12 abstenciones.

El pasado jueves se circuló este dictamen con el que se le hace cirugía mayor a la minuta que aprobó en noviembre pasado el Senado de la República y que buscaría cumplir con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la despenalización de la marihuana y "el derecho al libre desarrollo de la personalidad".

EL UNIVERSAL publicó el pasado viernes que en este dictamen se contemplan, liberaciones para las personas procesadas o sentenciadas por delitos contra la salud asociados a la cannabis, pero no se eliminarán sus antecedentes penales.

Los diputados federales decidieron hacerle una cirugía mayor a la minuta que aprobaron los senadores en noviembre pasado, y se eliminó la creación del Instituto Mexicano para la Regulación del Cannabis; además se impone la obligación de solicitar licencia y renovarla anualmente para tener seis plantas de marihuana en casa, y en caso de impedir la revisión será sancionado hasta con casi 27 mil pesos y se le cancelará el permiso. Por esto, consideran que no se cumple con la sentencia de la Suprema Corte en el uso lúdico de la marihuana.

Los diputados decidieron incorporar un artículo décimo transitorio donde se prevén liberaciones inmediatas para las personas procesadas o sentenciadas por los delitos que serán despenalizados en esta reforma. Y describe que los beneficios para los detenidos los podrán promover directamente los interesados, sus representantes legales, o familiares; o, a manera de oficio lo hará el Órgano de Prevención y Readaptación Social de competencia federal, pero quienes sean liberados sí quedarán fichados.

Principales cambios. Los diputados federales determinaron ya no crear el Instituto Mexicano para la Regulación del Cannabis, encargado del otorgamiento de licencias para el uso de la marihuana, esto con el fin de no generar más burocracia; ahora dichas funciones serán conferidas a los organismos desconcentrados de la Secretaría de Salud: Cofepris, quien se encargará de supervisar el uso de la cannabis y sus riesgos a la salud; y el Conadic, que será la autoridad en materia del uso lúdico del cannabis.

Autoconsumo de marihuana. En el dictamen se establece que, previo permiso del Estado, para el autoconsumo se pueden tener hasta seis plantas en el hogar, y esto puede aumentar a ocho cuando haya otro adulto consumidor. Y para las asociaciones de cannabis o clubes de consumo, también –como requisito- deberán de obtener el permiso correspondiente para darles certeza jurídica.

Se elimina la prohibición, contenida en la minuta, de vender más de 28 gramos al día por persona, y se podrá fumar en cualquier sitio, siempre y cuando no sean 100% libres de humo.

En otro transitorio se otorga la facultad al Condic para prohibir el consumo o posesión de marihuana a personas entre los 18 y 25 años.