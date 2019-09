Avalan en Senado Ley de Mejora Continua de la Educación

Los senadores de Morena avalaron en lo general y particular la Ley de Mejora Continua de la Educación, con el voto en contra del PAN y del PRI.

Con 74 votos a favor, 24 en contra y cuatro abstenciones, el dictamen quedó aprobado, y se remitió al Ejecutivo para su publicación.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, sostuvo que las leyes aprobadas son "perfectibles", ya que no hay "ley perfecta".

Dijo que no cuestiona lo que los partidos de oposición opinan porque ese es su compromiso, tal y como Morena tiene sus compromisos que es cumplirle al magisterio, "pero respetamos a la derecha, pero ahora ganamos, e intentamos con legitimidad generar un proyecto de nación que satisfaga a todos. Hoy le cumplimos a México", sostuvo.

La senadora Xóchitl Gálvez (PAN), coincidió con Monreal Ávila en que todas las leyes son perfectibles, por lo que sería positivo que Morena en un futuro no muy lejano se haga un parlamento abierto para debatir el tema de evaluaciones diagnósticas, ya que el procedimiento es muy ambiguo.

"Que pudiéramos analizar la evaluación diagnóstica porque como está planteada no les va a servir, si no saben exactamente que requieren los maestros no los van a poder capacitar adecuadamente, sería interesante que participe la SEP, la CNTE y el SNTE", propuso la panista.

Antes de concluir la sesión, el Senado de la República aprobó un exhorto a las secretarías de Hacienda, de Educación, y a los gobiernos de los estados para que aseguren la "suficiencia presupuestal" para atender lo que demandan las leyes y el Organismo para la Mejora Continua de la Educación, y así poder llevar a cabo la correcta implementación de la reforma constitucional en materia educativa.

"Reforma educativa dan tranquilidad y certidumbre"

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la aprobación de las leyes secundarias de la reforma educativa da tranquilidad y certidumbre para la mejora del sector educativo.

En conferencia de prensa, en mandatario agradeció a los legisladores, tanto los que votaron a favor como en contra de las leyes secundarias de la reforma educativa, aprobadas ayer por el Senado de la República.

"Es un marco necesario para que haya tranquilidad y certidumbre", afirmó.

No obstante, les recordó a los legisladores que todavía sigue pendiente la prohibición de las condonaciones de impuestos y convertir en delito grave la facturación falsa.