Avalan la detención de Diana Karen, hija de "El Ojos"

Un juez federal avaló la detención de Diana Karen "N", hija de Felipe de Jesús Pérez Luna, alias "El Ojos", exlíder del Cártel de Tláhuac, ocurrida en marzo pasado en la Ciudad de México.

La mujer, también conocida como "La princesa de Tláhuac", tramitó un amparo contra su detención, realizada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR).

Este miércoles, el juez décimo tercero de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México le negó la protección federal a la hija de "El Ojos", con lo que además también se ratifica la vinculación a proceso emitida en su contra y la prisión preventiva oficiosa a la que se encuentra sujeta por orden de una juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur.

El juez de amparo indicó que los datos de prueba presentados por la FGR permitían tener indicios de que se acreditó la comisión de delitos contra la salud en la modalidad de posesión de los estupefacientes marihuana, cocaína y el psicotrópico metanfetamina, con fines de comercio.

"Es indudable que la resolución reclamada se encuentra adecuada y suficientemente fundada, y motivada, de ahí que resultan infundados los conceptos de violación de la quejosa en que señala que el auto reclamado no se encuentra debidamente fundado ni motivado, así como que a su consideración no reúne los requisitos de fondo", indica la sentencia notificada este miércoles.

Para vincular a proceso a Diana Karen "N", la juez de control consideró que en las entrevistas practicadas a los policías que la detuvieron, refirieron el hallazgo de la droga en el domicilio donde ella se encontraba en compañía de menores de edad.

Además, la juez de control consideró que el cateo en el que la implicada fue detenida no fue ilegal y las pruebas que derivaron del mismo también fueron lícitas, elementos con los que coincidió el juez de amparo.

Diana Karen fue detenida junto a su hermana Samantha, identificada como operadora financiera del Cártel de Tláhuac.