Avalan periodo extraordinario para ratificar a Arturo Herrera

La Comisión Permanente del Congreso avaló la realización de un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados, para ratificar a Arturo Herrera como nuevo secretario de Hacienda, y para atender temas de su agenda legislativa.

La oposición solicitó que antes de la ratificación se llame a comparecer a Herrera, y a su antecesor, Carlos Urzúa, para que detalle sus dichos en la carta de renuncia presentada.

Durante el debate para la aprobación del periodo extraordinario, los legisladores de Morena chocaron por la renuncia de Carlos Urzúa, pues mientras los diputados Tatiana Clouthier y Porfirio Muñoz Ledo criticaron los dichos del exsecretario de Hacienda en su carta, la también morenista Dolores Padierna salió a su defensa.

Clouthier calificó de "cobarde" que Carlos Urzúa haya acusado en su misiva que se le impusieron funcionarios que "no le gustan", sin mostrar detalles; dijo que el Congreso tiene dos responsabilidades: investigar si lo que dice Carlos Urzúa es cierto, pero por otro lado evitar denostar a su sucesor.

"Debe de estar el agradecimiento siempre al servicio que Carlos hizo a la nación, pero no podemos por eso pensar que el país se va a caer porque una persona tome la decisión de irse. El hablar y decir que existe conflicto de intereses, el hablar y decir que están ahí algunos puntos señalados sin mostrar los detalles, a veces pudiese parecer cobarde", expresó desde tribuna.

El presidente de la Cámara, Porfirio Muñoz Ledo, agregó que si bien Carlos Urzúa es un buen hombre, su salida se dio porque que él prefirió seguir siendo del club hacendario internacional, y señaló que si él vio los conflictos de interés por qué no los denuncio a tiempo. "Un funcionario de ese nivel que acepte un conflicto de interés, debe decir de qué se trata", expuso.

Por su lado, Dolores Padierna afirmó que su renuncia no fue porque el Presidente le haya perdido la confianza, y defirió de Muñoz Ledo al expresar que el trabajo de Urzúa es "bueno, honorable, honesto, al servicio del país, se lo tenemos que reconocer".

El senador Damián Zepeda (PAN) dijo que la economía va mal y que la renuncia llegó en un mal momento, por lo que es tiempo de razonar, argumentar y convencerse de que se va por mal camino.

"El Presidente de la República tiene que aceptar que va mal la economía mexicana y que se le hizo bolas el engrudo y que se le complicó el manejo del gobierno. Hago un llamado a que dejemos a un lado las defensas a ultranza, no estamos aquí queriendo ofender a nadie. Al presidente López Obrador le decimos: hoy es momento de que escuche a quienes están señalando que el país no va bien, que corrija el rumbo ya, México lo merece", externó.

La senadora Beatriz Paredes (PRI) sostuvo que el debate desde luego se relaciona con las cuestiones que menciona Urzúa en su carta de renuncia, pero que el verdadero fondo del debate debe ser el tipo de presidencialismo que se quiere para el país.

"Muchos de los que están aquí han sido priistas. Va para atrás quienes piensen que solo con los afines se puede conducir a un país. No podemos exaltar el pluralismo y la democracia solo cuando estamos en el poder, y cuando no, reivindicar el autoritarismo y el sectarismo. Yo no quiero un México autoritario, sectario, yo quiero un México más justo y con la capacidad de ser incluyente", anotó.