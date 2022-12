Avalar Plan B es traición al pacto democrático: oposición en Senado

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 12 (EL UNIVERSAL).- El bloque de contención del Senado, integrado por PAN, PRI, MC, PRD y Grupo Plural, denunció que lo que está en juego con el Plan B de la reforma electoral es el pacto democrático del país, por lo que anunció que hará uso de todas las herramientas legales y políticas a su alcance para combatir la intentona golpista de Morena y sus aliados.

En conferencia de prensa, senadores de la oposición advirtieron que Morena y sus aliados pretenden utilizar la aplanadora para aprobar una reforma que a todas luces es antidemocrática y que abre la puerta para los conflictos electorales.

El coordinador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, afirmó que "Morena y sus aliados están preparando no solo un golpe a la democracia, sino una traición al pacto democrático. Hay que decirlo en esos términos".

El senador sin partido subrayó que la reforma que se pretende aprobar no solo tiene vicios de inconstitucionalidad, sino que "genera la ruptura de todos los acuerdos que teníamos, es generar condiciones para la violación sistemática de la ley, para que sus candidatos hagan campaña sin castigo, es debilitar al árbitro, es quitar las sanciones, es romper la profesionalización que nos ha dado estabilidad. Las elecciones dejaron de ser tema de conflicto y son método de elección de gobiernos; vamos a regresar a eso si se aprueba esta ley", sentenció.

El coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, lamentó que Morena se haya negado a construir con el resto de las fuerzas políticas una reforma consensuada que atendiera los problemas que tiene el sistema electoral para mejorarlo.

"Esta es una discusión de gran calado que requiere una discusión de frente a la sociedad mexicana y que, por lo tanto, debiera tener no los tiempos del señor, sino los tiempos del Senado de la República, y eso implica darnos justamente ese espacio para poder dialogar con todos los involucrados y con todos los afectados, porque -insistimos- es una reforma que a todas luces es un retroceso en materia electoral en materia democrática".

El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Osorio Chong, exhibió la "intransigencia" de Morena, luego de que la oposición hiciera llegar al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, su petición formal de que se posponga la discusión y votación de la reforma hasta el próximo periodo ordinario, que empieza en febrero.

"Nos dijo que su mayoría había discutido por la mañana y había tomado esa decisión (...) El caso es que están haciendo un atentado en el que habrá consecuencias en este país en el tema democrático, de libertades, en el que hay un profundo rechazo de los que somos oposición aquí en el Senado y seguramente en todos los espacios legislativos y sociales", advirtió.