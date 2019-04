Avanza eliminación del fuero para el presidente de la República

La Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados avaló con cambios la minuta enviada por el Senado de la República que pretende eliminar el fuero al Presidente de la República.

En los cambios se avaló una reserva presentada por los diputados María Alemán (PRI), José Lixa (PAN) y Pablo Gómez (Morena) para eliminar de la redacción que envió el Senado a los diputados federales y senadores, así que mantendrán el fuero.

De acuerdo con José Elías Lixa (PAN), el fin de mantener el fuero a los legisladores federales es no acotarlo a que solo puedan ser juzgados por los delitos que indica el artículo 19 en su segundo párrafo, pues eso significaría "reforzar" la impunidad.

En tanto, Pablo Gómez (Morena) expresó que él redactará otra iniciativa para abrogar el fuero de los diputados federales y senadores, pues convino con la representante priista y el panista en que no es la mejor solución para terminar con el privilegio.

La redacción que pasará al pleno de San Lázaro para votarse el jueves será que "el Presidente de la República solo puede ser acusado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales o cualesquiera de los contenidos en el artículo 19 de esta Constitución".

La diputada Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, ejemplificó que, si la reforma, como la aprobó el Senado, hubiera estado en vigor ahora que el diputado de Morena Cipriano Charrez está a punto de ser desaforado por ser acusado de homicidio culposo, no podría ser juzgado, ya que no forma parte de los delitos contenidos en el artículo 19.