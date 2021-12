Avanza en comisiones dictamen para prohibir corridas de toros en la CDMX

Con cuatro votos a favor y una abstención, esta mañana la Comisión de Bienestar Animal en el Congreso local aprobó el dictamen para prohibir las corridas de toros en la Ciudad de México, a pesar de que el quórum se vio amenazado por la ausencia de tres legisladores de Morena.

Sin embargo, el artículo 106 del Reglamento del Congreso local, establece que "los dictámenes deben contar el voto aprobatorio de la mayoría absoluta de los diputados en Comisiones", y en este caso tenía que aprobarse por cinco legisladores y no por cuatro, dado que dicha Comisión está integrada por nueve.

De allí es que los diputados asistentes a la reunión, le auguran pocas posibilidades de que el dictamen sea aprobado por el pleno, "porque mañosamente Morena no asistió y la única que llegó fue la diputada Isabela Rosales Herrera, quien pasó lista de asistencia y se retiró", como fue observado en la reunión virtual.

Aunque curiosamente al enterarse que llegaría la diputada del PRD, Gabriela Quiroga, quien tuvo un contratiempo, la morenista regresó a la reunión, a fin de que el dictamen fuera votado, sólo que de los cinco asistentes, cuatro votaron a favor y uno, el de Isabela Rosales, fue en abstención.

El problema es que el presidente de dicha Comisión, Jesús Sesma Suárez, no se percató lo que el Reglamento del Congreso local establece para aprobar un dictamen, y resolvió como "aprobada" la propuesta que en su momento presentó el vicecoordinador del PRD, Jorge Gaviño Ambriz.

De acuerdo con el dictamen: "Queda prohibido: celebrar y realizar espectáculos públicos, en los cuales se maltrate, tortura o prive de la vida a los toros, novillos y becerros".

Además, los legisladores aprobaron que quien viole la norma, le será impuesta una multa de 55 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA´s), que a la fecha supone un total de 4 millones 929 mil 100 pesos.