Avanza en Edoméx el gusano barrenador

Tlatlaya, Méx.- Tlatlaya se ha convertido en la zona cero pues fue el municipio mexiquense donde se surgió el 1 de enero el primer caso del Gusano Barrenador de Ganado (GBG) tras detectarse una "gusanera" en una cabra.

Desde entonces, la preocupación entre ganaderos ha aumentado pues se investigaron 18 casos en los municipios de Tlatlaya, Amatepec, Luvianos, Tejupilco y Sultepec durante la primera quincena del presente mes de enero. De ese universo, 11 fueron confirmados por las autoridades como GBG.

"Como todo, si no se ataca de inmediato se extiende como las plagas, tal vez nos falló prevenir, tal vez porque nos confiamos de alguna manera", detalló un ganadero.

Este GBG nace de la mosca azul, la cual deposita sus larvas dentro de alguna herida que tenga el ganado. "Aquí no es de que hoy sí y mañana no, tenemos que estar revisando al ganado en todo momento porque nos gana la mosca y si eso pasa, olvídese, arrasa con el demás ganado", explicaron los productores.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para Maurilio, ganadero del municipio de Tlatlaya, dicha plaga era ajena a las que comúnmente le "pegaban" al municipio sureño.

"Pues no le puedo decir que sabemos cómo identificar 100% el gusano o qué remedio, porque en mi caso no había pasado por eso, ya cuando le vi la herida a una de las reses pues sólo avisé a otro ganadero y trajo gente y ya comenzaron a checar", señaló.

Como una manera de contener la plaga del GBG, el gobierno del Estado de México desplegó 20 brigadas con 40 médicos veterinarios especializados en el tratamiento contra este insecto en la región sur, para el monitoreo en 18 municipios del sur, donde colocaron las primeras 500 trampas que servirán para llevar un control y monitoreo de la mosca.