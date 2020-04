Avanza en la ONU propuesta de México en G20 sobre compra de ventiladores: Ebrard

El canciller Marcelo Ebrard informó que la propuesta que externó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la pasada cumbre virtual del G20 planteando que la ONU intervenga para que no haya acaparamiento de ventiladores y demás insumos médicos por parte de naciones más desarrollada para enfrentar el coronavirus Covid-19, es un proyecto de resolución que avanza dentro del organismo internacional y que pronto Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la ONU, dará "buenas noticias entre hoy y mañana".

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE) manifestó que el embajador Juan Ramón de la Fuente ha hecho un espléndido trabajo en el organismo mundial.

A pregunta expresa, el canciller informó que no podría dar más información sobre el tema porque hay un principio dentro de la ONU de no adelantar un proyecto de resolución hasta que se presenta.

"Se ha avanzado mucho, está a cargo el embajador Juan Ramón de la Fuente que ha hecho un trabajo espléndido. Él dará detalles muy pronto porque tenemos un principio que respetamos en la Organización de las Naciones Unidas que es se presenta un proyecto de resolución y hasta que no es público en la asamblea no podemos decir quién va a votar a favor o cómo está. Es un acuerdo, no es porque no quiera informar".

"Pero si vamos muy bien, si ha tenido una gran simpatía la posición de México, mucho apoyo, y creo que vamos a tener muy buenas noticias entre hoy y mañana. Ya el embajador de la Fuente y su servidor estaremos informando lo necesario".

El pasado 26 de marzo, al participar en la cumbre virtual del G20, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que la ONU intervenga para que se garantice a todos los países por igual, el acceso a medicamentos y a equipos, que por la emergencia están siendo acaparados por los que tienen más posibilidad económica.

"La ONU debe de intervenir también para que no haya especulación en compras de medicamentos, equipos, ventiladores, todo lo que se requiere", señaló el mandatario.