Avanza minuta en favor de 2.4 millones de trabajadoras del hogar

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, María Wendy Briceño Zuloaga, dijo que la reforma en materia de personas trabajadoras domésticas beneficiará a 2.4 millones, en su mayoría mujeres, porque se da un gran paso en el reconocimiento de sus derechos.

Durante la aprobación de la opinión de esa comisión sobre la minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, en materia de personas trabajadoras del hogar, la legisladora consideró que "sería una gran señal votarla en el pleno antes de que concluya este periodo ordinario".

"Lo que esta opinión pretende es robustecer el dictamen, pues aunque también hay varones, la mayoría son mujeres; debemos avanzar y darles las garantías, derechos y el reconocimiento que les toca", puntualizó.

Subrayó que 97 por ciento de este grupo laboral está prácticamente en la informalidad, mientras que sólo 2.4 por ciento ha tenido acceso a servicio médico como prestación laboral; además, 75 por ciento gana menos de dos salarios mínimos.

En tanto, la morenista Beatriz Rojas Martínez pidió como parte de la opinión se anexe que se están cumpliendo con los tratados internacionales, especialmente los relacionados con la materia.

A su vez, la panista Madeleine Bonnafoux Alcaraz aseguró que esta reforma es un acto de justicia que debió darse hace muchos años, y agregó que para que este modelo laboral fluya es necesario intercambiar datos entre el empleador y el empleado.

La opinión positiva de la comisión precisa que ocho de cada 10 no están afiliadas al Seguro Social, ocho de cada 10 no tienen pensión de retiro, siete de cada 10 son de ascendencia indígena, además que siete de cada 10 no tienen ninguna prestación formal, y nueve de cada 10 carecen de contrato por escrito.

En México, la tasa de informalidad laboral es de 57.2 por ciento, mientras que, en el caso de las personas trabajadoras del hogar, el porcentaje se incrementa a 97 por ciento. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), casi nueve millones 400 mil personas se benefician directamente de sus ingresos.

Por otra parte, la comisión condenó el asesinato de Maricela Vallejo Orea, alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Veracruz, así como de su esposo y el escolta que los acompañaba.

La diputada Briceño Zuloaga dijo que "estamos en el compromiso de avanzar lo más rápido posible para fortalecer las garantías en el ejercicio legítimo de nuestros derechos, ni una mujer política menos ni una mujer asesinada más".